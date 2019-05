Gladis Aurora tras ser incluida en la lista negra: "Es una información atrasada y falsa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón, reaccionó este lunes tras figurar en la "lista negra" publicada el fin de semana por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El documento, que se publica como parte de la Ley Magnitsky, incluye en total a 21 hondureños señalados en actos de corrupción, nueve de ellos se conocieron el pasado fin de semana.

"El que nada debe, nada teme", dijo López Calderón, quien detalló que el juicio que enfrenta y que actualmente está en apelación trata sobre la malversación de 249 mil lempiras y no 879 mil dólares, como indica el documento. La diputada adelantó que se reunirá con sus abogados para conocer de donde proviene la cifra señalada en el informe.



"El 11 de diciembre iniciamos un juicio donde estamos demostrando mi inocencia sobre la administración de 249 mil lempiras hondureños, yo no entiendo de donde sacan esa cifra de 800 mil dólares", dijo en entrevista con el canal de televisión HCH.

La vicepresidenta del Legislativo también se refirió sobre la congresista estadounidense Norma Torres: "Es la segunda vez que sorprenden a esa señora (Torres), me acuerdo que hace poco publicó una lista y después se manifestó su incomodidad porque la lista era de personas que estaba siendo judicializadas".



Agregó que "esta lista que ella publicó ayer (el domingo) es de personas que estamos siendo judicializadas...ella cae en el error de incluir en la lista al exalcalde Óscar Kilgore que ya fue declarado inocente, pareciera que es como una información atrasada, falsa y no quisiera pensar que es malintencionada y con alevosía, aquí en Honduras lo que necesitamos es generar paz y tranquilidad".



La nacionalista también criticó "el deseo de esta congresista de dañar a los hondureños, ocurre en personas que no quieren a los latinos".

Gladis Aurora finalizó su intervención asegurando que fue seleccionada en la lista por ser vicepresidenta del Congreso. "Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario", puntualizó.



En el documento se detallan los cargos por los que incluyeron a la diputada en la lista negra: la supuesta malversación de 879 mil dólares.

Otras reacciones de señalados

El exalcalde de San Pedro Sula, Óscar Kilgore, también reaccionó este lunes tras saber que está incluido en la lista.



"No sé que significa esto o que profundidad tiene, si al final no puedo viajar a Estados Unidos ni modo. Estados Unidos en su soberanía tiene la capacidad de tomar estas determinaciones", afirmó.



Sobre el enriquecimiento ilícito que menciona el documento, dijo que "nada que ver, en mi caso es hasta constatable que sigo trabajando ganándome el sustento de cada día. No soy potentado".



"No puedo ni abrir una cuenta de banco. Este otro listado es sin juicio y sin razón", lamentó el exedil.

Entretanto, la exdiputada Lena Karim Gutiérrez Arévalo publicó un comunicado en el que señala que la información vertida sobre ella en el documento es falsa.