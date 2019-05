Ebal Díaz: "No existen conversaciones" para un tratado militar entre Honduras e Israel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "No existe ninguna conversación que vaya orientada en ese sentido", declaró Ebal Díaz este lunes en referencia al tratado militar multilateral entre Honduras, Israel y Estados Unidos que permitirá la llegada de un contingente de mil soldados israelíes a la base aérea José Enrique Soto Cano, Palmerola

El ministro de la Presidencia negó que se esté negociando el arribo al país de los uniformados israelíes.

No obstante, según conoció en exclusiva EL HERALDO, los uniformados de medio oriente se encargarán de capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) y Policía Nacional (PN).

La misión principal de los soldados es el adiestramiento en protección de fronteras en vista de las masivas salidas irregulares de hondureños, en especial niños, rumbo a Estados Unidos.

Esta sería la segunda ocasión en que Honduras permita la presencia de militares extranjeros en el territorio nacional y la primera vez en la historia de Israel en tener un contingente militar permanente en el extranjero. El tratado militar está en negociación y sería responsabilidad del Congreso Nacional (CN), su aprobación, tal como dicta la Constitución de la República.

Sin embargo, Ebal Díaz insistió en que no existe dicho tratado. "No dudamos de la afinidad de EL HERALDO, nos merece todo respeto, pero en esta ocasión nos parece que esa información, mucho menos puesta en un titular como una aseveración cierta o duradera, sea correcta o fundada, no lo es, y de esta manera quiero dejarlo establecido".