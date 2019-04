Honduras: Gremios inician protestas y piden eliminar decreto

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los trabajadores del sistema educativo y de la salud decidieron el miércoles comenzar las acciones de protesta contra la Ley de Reestructuración y Transformación al Sistema Nacional de Salud y Educación.



Después de sentarse con diputados al Congreso Nacional el martes pasado y decidir conformar mesas de discusión para socializar los cambios a la ley, los obreros decidieron no seguir este proceso.



Yadira Guzmán, vicepresidenta del Sindicato de Empleados Públicos de la Educación (Siempe), declaró a EL HERALDO que junto a los empleados de Salud acordaron no apoyar la aprobación de este decreto.



“Nosotros estuvimos analizando la propuesta del presidente del Congreso (Mauricio Oliva) y decidimos que en ningún momento vamos a participar en las comisiones, porque esto sería darle la razón de que sí estamos de acuerdo con el despido de los compañeros”, declaró.



Plazo

Al mismo tiempo emplazó al titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, por 48 horas para que les pague la deuda por aumentos salariales.



A las 3:00 de la tarde del miércoles los trabajadores marcharon desde el Hospital Escuela hasta el Congreso Nacional, para exigir que se elimine la discusión del decreto.



La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, aseguró por su lado que el decreto que se está discutiendo en el CN no solo es lesivo para la clase trabajadora, sino para toda la población, ya que el objetivos es privatizar los servicios públicos.