El lunes se sabrá de qué acusan a Tony Hernández en Estados Unidos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Más de 48 horas han pasado y la fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, todavía no ha revelado los cargos con los que se le acusa a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.



La información de su captura se divulgó el viernes en la mañana, sin embargo, fue el gobierno quien se encargó de confirmar la noticia que ya había circulado en medios estadounidense y nacionales.

Se presume que a Tony se le vincula en el tráfico de droga, sin embargo, hasta ahora la Estados Unidos no ha emitido un comunicado oficial sobre los cargos que se le acusan.



Desde hace unos años, a Hernández se le venía vinculando con el narcotráfico, por lo que en el 2016 realizó un viaje para demostrar que no estaba en la lista de los Estados Unidos.



No obstante, el viernes pasado agentes de la Administración para el Control de Drogas​ (por sus siglas en inglés DEA), lo detuvo en Miami por el presunto delito de narcotráfico.



Tras el anuncio de su captura, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció ante los medios de comunicación y aseveró que lo que pasaba con su hermano "es un duro golpe para toda la familia".



"Espero que el sistema de justicia le dé espacio para defenderse, y como familia, haremos lo que podamos para apoyarlo", acotó, al mismo tiempo que reitero que en el país nadie está por encima de la Ley.

