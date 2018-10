Trump aprovecha la caravana para hacer política en Estados Unidos

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La caravana de inmigrantes que se dirige hacia la frontera entre México y Estados Unidos le está allanando el camino al presidente Donald Trump para aprovecharla políticamente y echarle la culpa a la oposición a pocos días de que se celebren elecciones legislativas en las dos cámaras.

A juicio de analistas entrevistados por EL HERALDO, el mandatario del país del norte tiene cierto temor de sufrir una derrota en estos comicios parciales que se van a celebrar el 6 de noviembre, lo que podría influir negativamente en sus pretensiones de reelegirse.

Una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter evidencian el malestar de Trump con los demócratas, que se han negado en todo momento a endurecer la política migratoria como el gobernante lo prometió en su campaña proselitista.

“Es difícil creer que con miles de personas del sur de la frontera, caminando sin obstáculos hacia nuestro país en forma de grandes caravanas, que los demócratas no aprueban la legislación que permitirá las leyes para la protección de nuestro país”, dice uno de los mensajes de Trump.

En otro, Trump no se anda por las ramas para responsabilizar a los demócratas “por no darnos los votos para cambiar nuestras patéticas leyes migratorias”.

“Si los demócratas”, dice, “dejaran de ser obstruccionistas y se unieran, podríamos escribir y aceptar nuevas leyes de inmigración en menos de una hora” y luego evidencia su insensibilidad con los marchistas, a quienes considera “extranjeros ilegales” que están impulsando una “embestida” contra los intereses del país del norte.

Para Graco Pérez, analista de temas internacionales, el tinte político que Trump le está dando a la caravana es normal y destacó que este tipo de movimientos suelen nacer con una base política en el país de origen.

Si la caravana tiene un trasfondo partidista, “las repercusiones son también de tipo político”, expresó el entrevistado, quien considera que la actual situación “es una coyuntura muy interesante” y “es importante para lo que va a suceder en el futuro con la política migratoria” estadounidense.

El 6 de noviembre se celebrarán en Estados Unidos elecciones para escoger a un tercio de los miembros del Senado, integrado por 100 escaños, y un proceso similar se desarrollará ese mismo día para el nivel de la Cámara de Representantes.

Estas elecciones son muy importantes para los intereses republicanos que tienen en el presidente Trump a su líder máximo. “Él está preocupado porque el Partido Demócrata pueda recuperar las cámaras y eso significaría muchos problemas de orden local”, en opinión del también analista y excanciller Guillermo Pérez Cadalso Arias.

“El hecho de que el presidente Trump haya puesto sobre la mesa como tema político la inmigración irregular ha hecho que se tengan que tomar bandos en aquellos candidatos a senadores y congresistas”, agregó.

“La cosa se va a dividir entre aquellos que están a favor de la migración hasta buscar soluciones y los que están cien por ciento en contra y a favor de un aislacionismo total de Estados Unidos a la migración latinoamericana”, refirió el excanciller.

De tal forma que el debate que se ha generado en Estados Unidos con el tema de la caravana “obedece a una política local y coyuntural”.

Mientras sigue el debate interno en Estados Unidos, la caravana prosigue su marcha aunque muchos optaron por retornar a su país, según el gobierno.

