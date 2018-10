Honduras: Liberales todavía no deciden si retornarán al diálogo político

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque el promotor del diálogo político, Igor Garafulic, confía en que el lunes se reanudará este proceso de pláticas entre las partes, los liberales aún no deciden si regresarán a las mesas de trabajo.



El titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, manifestó ayer que “no tenemos una decisión definitiva porque no vemos un gesto de buena voluntad del gobierno y el hecho de que el Partido Nacional y Ebal Díaz estén interfiriendo en asuntos internos del Partido Liberal para nosotros es totalmente inaceptable”.



“Seguimos en conversaciones, pero mientras no haya un gesto de voluntad en que las decisiones en el diálogo realmente sean vinculantes va a ser muy difícil”, reiteró.



Desde el pasado 25 de septiembre, las autoridades del partido de la insignia rojiblanca determinaron retirarse temporalmente del diálogo político y han venido condicionando el retorno de sus delegados a las cuatro plataformas establecidas en este proceso.



La concretización de acuerdos, particularmente la aprobación de una amnistía para los considerados presos políticos han pedido los “cheles” para volverse a sentar en las mesas.



Durante esta semana, los jefes de las cuatro delegaciones sostuvieron reuniones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las que se exhortó a los liberales para que se reintegren a las pláticas y se busquen consensos entre los actores políticos.



Segunda etapa

“Espero que todo se reincorpore el lunes cuando ya arranque esto; tenemos una agenda de trabajo de dos meses y la segunda etapa arranca el lunes; espero que todos van a llegar a trabajar y con buen ánimo”, indicó Garafulic.



Aseguró que a la fecha no se ha experimentado ningún retraso en cuanto a temas y el trabajo del diálogo.



En relación a la participación de diputados de la bancada del PL en este proceso, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas sostuvo que “le damos la bienvenida a todo el que ha pedido integrarse y yo no solo espero a los diputados liberales, sino que le doy la bienvenida a los diputados del Partido Nacional”.



Los partidos minoritarios también podrían sumarse a este proceso, enfatizó.



Por su parte, el representante del Partido Salvador de Honduras (PSH), Antonio García, precisó que “la discusión sigue, el lunes nos volvemos a sentar a las 8:00 AM para tener algo para las 2:00 PM, así que esa mañana es la prueba de fuego”.



Consideró que es urgente que se pueda llegar a convenios para la admisión de la amnistía que propusieron junto a los liberales.