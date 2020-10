Cinco hábitos para cuidar la salud sexual femenina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los órganos externos del aparato sexual femenino: clítoris, labios mayores y menores son zonas sensibles que fácilmente pueden quedar expuestas a virus y bacterias.



Para evitar mayores complicaciones, es importante tener cuidados estrictos que previenen la aparición de molestias como picazón, enrojecimiento, irritaciones o infecciones.

Los ginecólogos sugieren acudir a chequeos continuos y por supuesto no descuidar los hábitos diarios y delicados, independientemente si estás o no sexualmente activa.

Para prevenir infecciones toma en cuenta las siguientes precauciones:

1. Usa siempre toallas propias en lugares públicos-hoteles, piscinas, etc. Lo más recomendable es cargar siempre una contigo.



2. Jamás laves tu zona íntima con jabón antibacterial porque eliminan bacterias dañinas y protectoras. Cuando esto sucede, el delicado equilibrio del pH se altera generando olores y posibles infecciones.

3. Evita el uso de ropa interior sintética y elige una cómoda y fresca. El uso de prendas de algodón es siempre la más indicada.



4. No utilices ropa apretada. Tu zona íntima debe tener buena ventilación y no debe haber sudor.



5. Acude al ginecólogo. No importa si estás o no sexualmente activa, lo mejor es visitarlo para asegurarse que todo está sano.



