¿Cómo elijo el traje de baño ideal para mi tipo de cuerpo?

No importa tu talla, sino la proporción que tienen tus hombros, cintura y cadera. El truco es lograr que el cuerpo se vea armonioso.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Seguramente ya planificaste un paseo para disfrutar de un delicioso chapuzón en la playa o balneario, sin embargo, la sonrisa se te desdibujó al enterarte que aún no has elegido el traje de baño ideal que se convertirá en el aliado de tus vacaciones. ¡Tranquila, no te preocupes! Aquí te explicamos cuál es tu tipo de cuerpo y qué bañador es el perfecto para ti.

Para empezar necesitas conocer cuatro conceptos básicos que de ahora en adelante no puedes olvidar, si de trajes de baño se trata. Los cuerpos femeninos se engloban en cuatro formas básicas: forma de guitarra o reloj de arena, forma de pera o triangular, forma de manzana o triángulo invertido y forma de banana o rectangular.



¿Entonces de qué tipo es el tuyo? Por favor sincérate y obsérvate en el espejo. A continuación lee las descripciones de cada uno e identifica en qué grupo estás.

1.- Forma de guitarra o reloj de arena: Si tienes este tipo de cuerpo notarás que tu cintura es más angosta que los hombros y la cadera, estos últimos de la misma medida. ¡Qué afortunada! Con un cuerpo en forma de guitarra o reloj de arena puedes lucir cualquier traje de baño, debido a las curvas y contextura armoniosa.

Te sugerimos tener cuidado si deseas usar uno con estampados porque podría alterar visualmente tus proporciones. Los de dos piezas están recomendadísimos.

2.- Forma de pera o triangular: Si notas que tus hombros y cintura son más angostos que tu cadera entonces perteneces a este grupo.

Lo más recomendado para las mujeres que desean elegir el traje de baño ideal con este cuerpo es saber que su trasero prominente debe ser cubierto con prendas lisas, sin vuelos, ni estampados, para evitar que se vea más grande. Como los hombros y el busto son más pequeños, entonces en esta parte sí es válido experimentar con flecos, tirantes delgados, pero cero escotes pronunciados.



También te sugerimos buscar trajes de baños que se vendan por separado, para que puedas comprar la talla correcta para la parte de arriba.

3.- Forma de manzana o triángulo invertido: ¿Tienes bastante busto, pocas caderas y hombros anchos? entonces tu cuerpo es en forma de manzana. En este tipo de cuerpo la voluptuosidad se concentra en la parte superior.

¿Qué te favorece? Compra trajes de baño con tirantes anchos y colores neutros para el busto. En la parte inferior usa tonos llamativos, flecos y estampados... en esta zona es importante lograr más volumen para verte proporcionada.

Una de tus mayores ventajas es que puedes elegir un bikini pequeño y jamás se verá mal.

4.- Forma de banana o rectangular: Los hombros, la cadera y la cintura son casi de la misma medida. En este caso queremos crear la ilusión óptica de cintura, así que te recomendamos usar strapleess y trajes de baño con flecos, lazos a los lados, estampados, flores. ¡Necesitas mucho, mucho volumen!

Recuerda que los trajes de baño pueden estar inspirados en la ropa interior, así que si hay un conjunto de lencería que te queda fenomenal, no dudes en buscar un diseño parecido para tu bikini de playa.

A este tipo de cuerpo le van muy bien los monokinis con aberturas en la cintura, para dar una sensación de silueta.