Justicia. Un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó la prisión preventiva de la mujer, conocida también como “La muñeca de la mafia”, al suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado que le imputa el Ministerio Público por no acreditar operaciones financieras y patrimoniales realizadas a través del sistema financiero nacional por más de L30 millones.