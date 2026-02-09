La Heroína: Shakira

Música. La cantante colombiana tiene revolucionados a sus seguidores centroamericanos, quienes desde el pasado sábado se acercan hasta San Salvador para ser parte de uno o más de los cinco conciertos programados por la artista en el Estadio Jorge “Mágico” González. “Las mujeres ya no lloran world tour” está siendo considerada como la gira latina más taquillera de una artista mujer en el continente.