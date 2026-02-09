  1. Inicio
La Heroína: Shakira

Shakira revoluciona Centroamérica con su gira en El Salvador, donde ofrece cinco conciertos que confirman su tour como el más taquillero de una artista latina

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 00:00

Música. La cantante colombiana tiene revolucionados a sus seguidores centroamericanos, quienes desde el pasado sábado se acercan hasta San Salvador para ser parte de uno o más de los cinco conciertos programados por la artista en el Estadio Jorge “Mágico” González. “Las mujeres ya no lloran world tour” está siendo considerada como la gira latina más taquillera de una artista mujer en el continente.

