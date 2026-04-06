La Heroína: Artemis II

Los cuatro astronautas de la Misión Artemis II, que llegarán hoy a la Luna, informaron ayer en una entrevista con una cadena televisiva de los Estados Unidos que ya han visto su cara oculta. “Fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, dijo la astronauta Christina Koch, la primera mujer en integrar este tipo de misiones de la NASA.