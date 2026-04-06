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La Heroína: Artemis II

Los astronautas de Artemis II llegan hoy a la Luna tras avistar su cara oculta. "Fue espectacular", afirmó Christina Koch sobre la histórica misión

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 00:00

Los cuatro astronautas de la Misión Artemis II, que llegarán hoy a la Luna, informaron ayer en una entrevista con una cadena televisiva de los Estados Unidos que ya han visto su cara oculta. “Fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver”, dijo la astronauta Christina Koch, la primera mujer en integrar este tipo de misiones de la NASA.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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