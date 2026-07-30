El Villano: Samuel Coggins

Justicia. Un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey, EE.UU., confirmó la condena a cadena perpetua por el asesinato del hondureño Augustine García, crimen ocurrido en julio de 2022 en el condado de Somerset. Con esta decisión, queda firme la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el juez Peter Tober. En consecuencia, Coggins, de 34 años, deberá permanecer en prisión al menos hasta diciembre de 2061.