El Héroe: La Sub-17

La Selección Nacional de Fútbol (Sub-17) se clasificó al Mundial de su categoría que se jugará este año en Qatar. Mike Arana y Jeremy Rodríguez anotaron los goles con los que se alzaron con el triunfo ante su similar de Bermudas, jugando de locales en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El juego preliminar, ante Guyana, lo ganaron 4-2. Con esta clasificación, Honduras alcanza su séptima participación en un Mundial Sub-17.