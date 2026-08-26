El Héroe: El Conadeh

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) denunció ayer que, durante los primeros siete meses de 2026, cada 43 horas y media perdió la vida de forma violenta una niña o un niño menor de 18 años. Además, ocho de cada diez niños que murieron violentamente tenían entre 15 y 18 años. El organismo exigió al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la niñez.
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