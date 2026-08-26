  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

El Héroe: El Conadeh

El organismo exigió al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la niñez

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 00:00

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) denunció ayer que, durante los primeros siete meses de 2026, cada 43 horas y media perdió la vida de forma violenta una niña o un niño menor de 18 años. Además, ocho de cada diez niños que murieron violentamente tenían entre 15 y 18 años. El organismo exigió al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la niñez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias