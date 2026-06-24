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El Héroe: Cristiano Ronaldo

Tras anotar dos goles ante Uzbekistán, el luso se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis mundiales consecutivos a sus 41 años

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 00:00

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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