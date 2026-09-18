El Héroe: Atanasio Herranz

Filólogo e investigador de origen español que llegó a Honduras el 13 de enero de 1973. Venía por dos años, pero terminó quedándose durante 38. Dedicó parte de su fructífera carrera a investigar el español de Honduras, trabajo que quedó plasmado en la mayoría de los 14 libros que escribió durante su permanencia en el país. Entre sus proyectos pendientes está la publicación de un diccionario del español de Honduras.