Todas y todos somos Teletón

Anualmente, en este mes decembrino, durante dos días y dos noches hacemos una pausa en nuestras actividades cotidianas para sanamente divertirnos con los deslumbrantes espectáculos musicales auspiciados por la Junta Directiva de la Teletón, cuyo poder de convocatoria es capaz de reunir en un mismo propósito y objetivo compartido al pueblo hondureño, más allá de diferencias clasistas, étnicas, económicas, apelando al espíritu solidario de cada compatriota con el propósito que, con su aporte, contribuya -sin importar la cuantía -, pudiendo así recaudar las sumas necesarias para hacer frente a los múltiples desembolsos inherentes en el mantenimiento y expansión de los distintos centros ubicados en la geografía patria.

A lo largo y ancho de la nación se encuentran compatriotas que requieren de rehabilitación plena para recuperar su desplazamiento motriz -sea por haber sufrido accidentes o por lesiones de nacimiento. Es por ello que se apela al proverbial espíritu fraterno de las y los compatriotas para colaborar con su aporte, indistintamente del monto, a financiar los distintos Teletones, lo que conlleva desembolsos millonarios que hagan posible cubrir las diversas necesidades esenciales requeridas por cada centro.

Hondureños voluntarios continúan recorriendo desde ayer calles y avenidas -debidamente identificados-, con sus botellones, apelando a la conciencia generosa de sus compatriotas y extranjeros para con su donativo colaborar en una causa profundamente humanitaria y asistencial.

Apelamos a todas y todos para, al unísono, decir presentes, aquí estamos unidos con nuestras hermanas y hermanos, quienes mucho agradecerán la generosidad de sus semejantes, quienes en múltiples ocasiones pasadas y presentes han demostrado con hechos tal admirable compromiso.

Esta vez no es la excepción y estamos seguros que, una vez más, se podrá alcanzar la meta proyectada