Tegucigalpa a cuentagotas

La crisis hídrica en la capital hondureña ha alcanzado un punto de extrema fragilidad. Los niveles de las dos represas que abastecen a Tegucigalpa bajan día a día, amenazando con paralizar el suministro de un momento a otro.Según el informe de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el embalse La Concepción se ubica a escasos 3.4 puntos del nivel crítico del 25 %, mientras que Los Laureles se encuentra a apenas 9.6 puntos de dicho umbral.

Esta dramática caída ha obligado a las autoridades a aplicar drásticos racionamientos, reduciendo la dotación a apenas tres entregas al mes en sectores conectados a la red.

En las zonas periurbanas y laderas el panorama es aún más devastador. Tal como lo han documentado diversos estudios -y según constató un equipo periodístico de Diario EL HERALDO-, las familias de menores recursos no solo carecen de tuberías, sino que terminan pagando más de L1,000 al mes a cisternas privadas; una cifra sumamente superior a la tarifa de los hogares conectados a la red convencional.

Lamentablemente, el horizonte meteorológico no ofrece alivio. Pese a los chubascos previstos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la UMAPS reconoce que para recuperar niveles óptimos se necesitaría un volumen de lluvias equivalente al que dejó el huracán Mitch.

Ante este escenario, la promesa de la Alcaldía (AMDC) de distribuir agua gratuita en zonas vulnerables debe materializarse con calendarios estrictos y cobertura total. Asimismo, las autoridades deben intervenir para frenar la especulación y el abuso de precios por parte de distribuidores privados. La solidaridad y la fiscalización pública no son opcionales cuando el agua se escasea y se convierte en un lujo inalcanzable para miles de familias.