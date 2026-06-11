Sobre las reformas al sector eléctrico

El Congreso Nacional se apresta a discutir un proyecto de reformas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), propuestas por el Ejecutivo con el objetivo de modernizar el sector, considerado el principal “hoyo” de las finanzas públicas hondureñas.

La ENEE ha estado en el ojo público -e incluso en la mesa de negociaciones con organismos financieros internacionales- desde hace muchos años; sin embargo, a pesar de los intentos de modernización impulsados en varias administraciones, no se ha logrado elevar su eficiencia.

Las causas del descalabro financiero de la empresa son muchas y de manejo público, resaltando entre ellas las crecientes pérdidas técnicas y no técnicas, y los bajos niveles de inversión. A ello se suma el saldo de la deuda y la politización a la que, históricamente, se ha visto sometida la estatal. Sectores oficiales y de la empresa privada sitúan las pérdidas anuales en unos 16,000 millones de lempiras.

Cada uno de estos problemas y la inercia de la empresa se reflejan en el pésimo servicio y los altos costos de la energía, los cuales golpean con fuerza las finanzas familiares y paralizan la economía.

Hoy, otra vez, se presenta una propuesta orientada a la modernización, ordenamiento y reestructuración del sistema eléctrico nacional, así como al saneamiento de sus finanzas. Las expectativas que genera el proceso son muchas.

Solo queda confiar en que esta vez los diputados sabrán dar pasos en firme para, primero que todo, consensuar las reformas propuestas con todos los sectores sociales y tomar las mejores decisiones para la empresa y el país.

Quedarse de manos cruzadas ante la situación de la empresa eléctrica no es la solución, pero cada paso que se dé en el proceso de buscar su rescate tiene que ser responsable, teniendo como único norte el beneficio de los abonados: los hondureños de a pie y la gran empresa, que requiere de este servicio para catapultar el desarrollo de la patria