Un llamado de atención que no debe pasar desapercibido es el dejado el domingo por el cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez en su homilía dominical. El religioso ha sido enfático al pedir a los poderes del Estado "que no sean las caricaturas que muchas veces vivimos en nuestro país”, a las instituciones responder a los principios que sustentan una sociedad democrática y no convertirse en representaciones distorsionadas de la justicia y la democracia.

Honduras necesita avanzar hacia un modelo de convivencia donde se respete la vida y se combatan las prácticas que afectan a la sociedad. “Que sea, repito, lo que Cristo quiere, que sea un reino de verdad y de vida, no de asesinatos y masacres; que sea un reino de santidad y de gracia, no de corrupción; que sea un reino de justicia, de amor y de paz”, expresó.

Las expresiones del religioso llegan en momentos en los que la sociedad hondureña se enfrenta a uno de los picos más alarmantes de la violencia, que muestra su cara más agresiva en el departamento de Yoro, donde en cuatro masacres simultáneas perdieron la vida doce personas.

Si bien las autoridades atribuyen la matanza a miembros del denominado Cartel del Diablo no han logrado capturar a los implicados directos en el múltiple crimen y siguen buscando al jefe del grupo delincuencial en las montañas del departamento, sin éxito.

Aunque ayer informaron de un enfrentamiento con los delincuentes y la muerte de tres ellos, el cabecilla sigue prófugo y los habitantes de Yoro atemorizados, sin respuestas claras a lo sucedido y el por venir, atrapados por la declaratoria de territorios peligros y el toque de queda decretado por las autoridades y la amenaza del jefe del cartel de terminar con la mitad de Yoro sino liberan a su madre y hermana, detenidas semanas antes por el supuesto delito de asociación terrorista.

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Ante la gravedad de lo ocurrido en Yoro, el llamado del cardenal interpela directamente a quienes gobiernan.

La democracia se sostiene con hechos y con el resguardo efectivo de la vida, no con instituciones debilitadas que terminan convertidas en caricaturas frente al crimen.