El sistema sanitario va de mal en peor. Es uno de los principales dolores de cabeza de millones de pacientes que ven en este servicio público la única oportunidad de tratar sus enfermedades, y también de los gobiernos, que no han podido encontrar la clave para dinamizar un servicio vital para la población. La falta de medicamentos, citas y equipo, aunada a las pésimas condiciones de la infraestructura de los hospitales y centros de salud a nivel nacional, son solo algunos de los problemas que dificultan la atención de calidad que demanda la ciudadanía. En este contexto, acudir a un hospital público en busca de una cirugía conlleva un desgaste físico y emocional ante las largas listas de espera y la mora quirúrgica, que parecen no disminuir ni con el cambio de Gobierno, lo que causa malestar y desilusión en los pacientes.

Un análisis de esta problemática realizado por EL HERALDO Plus evidencia la magnitud del problema. La mora quirúrgica pasó del 50 % en septiembre al 63 % en octubre, un período que coincidió con las asambleas informativas -o huelga- del gremio médico en demanda del pago de salarios atrasados, revela el trabajo periodístico. Pero también hay otras consideraciones que no se pueden obviar en el análisis, tales como la falta de quirófanos y especialistas, y la carga que representa el alto número de pacientes por accidentes viales, principalmente de motociclistas.Hay pacientes que esperan 90 o más días por una cirugía, lo que en términos reales puede representar la vida o la muerte.

Las autoridades sanitarias actuales aseguran que han incrementado el número de cirugías en lo que va de su Gobierno. Sin embargo, mientras las cifras van y vienen, la realidad es que una operación no realizada a tiempo puede marcar la línea entre la vida y la muerte de un paciente, sin contar otras consecuencias como las hospitalizaciones prolongadas y el impacto emocional y económico para las familias. El presidente Asfura, en su calidad de ministro de Salud, tiene todavía tres años de gobierno para sentar las bases de un sistema sanitario más humano y eficiente