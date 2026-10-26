Más allá del acuerdo en salud

Los médicos del sistema público, en huelga desde hace más de 45 días, retornan hoy a sus puestos de trabajo tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno que les permite continuar con los trámites para el pago de salarios atrasados a un número de sus afiliados, situación que originó el conflicto.

Esta puerta al diálogo debe, sin duda, abrir el camino para dar los pasos que sean necesarios para cerrar para siempre la posibilidad de una nueva paralización de los servicios sanitarios por esta causa.

Ordenar la administración del sistema sanitario es urgente. La opacidad prevaleciente hasta ahora en la Secretaría de Salud, -así como en otras dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación- en cuanto a la administración del recurso humano y el pago de salarios, ha sido una puerta abierta a la corrupción que no puede seguir permitiéndose.

Salvaguardar los ya precarios presupuestos asignados a dependencias vitales para la atención de la población debería estar entre las prioridades de quienes hoy gobiernan la nación, ante la inacción manifiesta de quienes les han antecedido en esos cargos.

Hoy es urgente pagar los salarios que se adeudan, pero no basta con resolver el problema inmediato.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De ahí que también es indispensable transparentar los pagos pendientes, revisar los procesos de contratación e investigar posibles irregularidades en los nombramientos del personal de salud, en todos los niveles. Solo así podrá garantizarse que una nueva crisis administrativa no vuelva a poner en riesgo la atención de miles de hondureños que a diario deambulan por los fríos pasillos de los hospitales clamando por un poco de atención.

Honduras, su población enferma, no puede permitirse un episodio similar al que hoy supuestamente cerramos con el retorno de los médicos a sus puestos de trabajo.