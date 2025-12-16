Los llamados de la OEA por atender

La Comisión Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió en Washington para conocer el informe de su Misión de Observadores Electorales (MOE) sobre las elecciones del 30 de noviembre en Honduras.

En momentos en los que en Honduras el partido Libre ha convocado a su militancia a irse a las calles a protestar por lo que ellos llaman “golpe electoral”; el Partido Nacional, a través del diputado Tomás Zambrano, ha acusado al expresidente Manuel Zelaya de gestar un autogolpe para mantenerse en el poder, y los liberales reclaman el voto por voto, los miembros de la MOE establecieron que pudieron constatar en el terreno que las elecciones se desarrollaron “con normalidad y con una alta asistencia a las urnas”, sin desconocer que hubo incidentes aislados en algunos municipios del país que no alteran el proceso.

El informe de los observadores de la OEA destaca el civismo y la participación entusiasta de los electores el día de la elección y llama a que se agilice el escrutinio especial, que debió empezar el sábado, pero que hasta ayer estaba suspendido.

La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llamó a las autoridades electorales a iniciar “de inmediato” el escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible. Se ha recomendado también respetar la voluntad ciudadana en todo momento, garantizar el respeto a los funcionarios de los órganos electorales, del sistema de recuento de votos y a mantener la integridad del proceso.

La voz de la OEA no está para nada alejada de los clamores de diversos sectores sociales que observan con profunda preocupación el incremento de la polarización política pos-electoral, conscientes de que las acciones de fuerza no abonan a la conclusión del proceso electoral ni a la paz social.