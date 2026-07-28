La tos ferina mata

Las autoridades sanitarias hondureñas han confirmado la muerte de 17 personas por tos ferina, entre ellas varios niños de apenas dos y tres meses de nacidos. En el caso de los menores, fuentes médicas señalan que no contaban con la primera línea de defensa: la vacuna que debió aplicarse la madre durante el embarazo.

Estas son muertes que pudieron prevenirse si los padres y madres de las víctimas hubieran cumplido con los esquemas de vacunación establecidos desde hace varias décadas, no solo por las autoridades hondureñas, sino por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde este espacio hemos llamado constantemente a la población a observar estrictamente los esquemas dispuestos por las autoridades sanitarias e insistido en que las vacunas son seguras y no matan. Esta no es una afirmación antojadiza: está comprobado que la inmunización es el pilar fundamental para prevenir y erradicar enfermedades.

Uno de los ejemplos más claros es la viruela, una enfermedad que por años mató a millones de personas en el mundo, pero cuya erradicación se logró en 1980 gracias a la vacunación. De igual forma, la poliomielitis fue eliminada de Honduras como enfermedad endémica en 1989, gracias a las campañas intensivas impulsadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la OPS/OMS.

Honduras ocupó por años los primeros lugares con mayores coberturas de vacunación, índices que se vieron reducidos tras la pandemia del covid-19 y el surgimiento de grupos antivacunas que han ganado terreno a nivel nacional e internacional.

Hoy, el llamado a la población es a confiar en las vacunas; y a las autoridades sanitarias, a intensificar sus campañas de educación y promoción en todo el territorio nacional