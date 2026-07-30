Tras tres intentos, Keiko Fujimori ha alcanzado la primera magistratura del país, cargo que llega a ocupar 36 años después de que su padre, Alberto Fujimori, jurara para su primer período presidencial en 1990.El ascenso al poder no le fue fácil. Debió sortear una accidentada campaña electoral y unos comicios en los que se impuso en la segunda vuelta por un estrecho margen de aproximadamente 49,600 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez.

En su toma de posesión ha sido cobijada por delegaciones internacionales de la región y mandatarios de corte conservador y de centro-derecha, pero tampoco han faltado las protestas de los familiares de desaparecidos políticos en la última gestión de su padre. Un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó el Congreso del Perú segundos antes de que ella iniciara su discurso a la nación después de haber jurado el cargo.

Todas estas acciones son un presagio de las dificultades que le esperan al mando de un país marcado por permanentes y profundas crisis políticas que se han saldado con la destitución de siete presidentes en la última década.

Y no ajena a esa realidad ha dejado sobre la mesa un llamado a las fuerzas políticas de oposición, a las que les ha pedido: “tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

Pero también ha dejado mensajes claros sobre la realidad del país que ha comenzado a gobernar marcado por el abandono, la improvisación y la corrupción; con obras e instituciones paralizadas, y un sistema de salud que llega tarde o no llega.

Keiko se ha comprometido a escribir el futuro de Perú por cinco años, “ni un día más”, pero en un país donde han asumido siete presidentes en una década, el reto principal es, sin duda, el de garantizar la gobernanza y gobernabilidad.