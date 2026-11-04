El informe de la SIP y el entorno hostil contra el periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido, una vez más, que la libertad de prensa y de expresión en Honduras continúa enfrentando un entorno adverso. En su informe de país, presentado durante la 82.ª Asamblea General celebrada en Bogotá, Colombia, el organismo estableció que la labor de los medios y los periodistas en nuestro territorio está marcada por amenazas, agresiones, hostigamiento -incluida la violencia digital-, estigmatización e impunidad.

La entidad regional señaló que los riesgos son particularmente elevados para quienes investigan presuntos actos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y otros asuntos de alta sensibilidad política. Asimismo, alertó sobre el aumento de desplazamientos forzados y nuevas modalidades de acoso en plataformas digitales contra cuentas y publicaciones de medios independientes.

Estas denuncias se sustentan en el monitoreo y registro de instituciones nacionales como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), que documentan de manera sistemática cada agresión.

Sin embargo, en su gran mayoría, estos casos permanecen en la impunidad debido a la baja capacidad de investigación de los organismos competentes, un vacío que solo propicia la repetición de estos delitos. Un caso al que se otorgó especial relevancia fue el señalamiento contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, investigado por presuntos actos que vulneran la libertad de prensa.

La situación descrita por la SIP constituye un urgente campanazo de alerta para que se investiguen y castiguen todos los atentados contra este derecho fundamental. Las democracias solo se fortalecen en aquellos países que garantizan el libre ejercicio periodístico, un pilar indispensable para la transparencia, el combate a la corrupción y la veeduría ciudadana en el ejercicio del poder.