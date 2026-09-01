Día de la Bandera Nacional

Con la salutación a la Bandera Nacional, iniciamos hoy la conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras y de las demás naciones centroamericanas que comparten la gesta de 1821: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Este año llegamos a tan importante fecha enfrascados, otra vez, en la disputa política por el color de nuestro símbolo patrio: azul turquesa, como establece el Decreto Legislativo No. 29, publicado en La Gaceta el 26 de enero de 1949, o azul marino, como dictaba la costumbre antes de la administración Castro.

En el marco de esta disputa estéril, muchos directores y centros educativos se ven en la disyuntiva de cuál de los dos colores utilizar durante las celebraciones del mes patrio.

Para acabar con estas diferencias, el tema debería ser abordado con la seriedad y el respeto que merecen nuestros símbolos en el Congreso Nacional. Corresponde a las fuerzas políticas allí representadas tomar, de una vez por todas, una decisión definitiva sobre este punto.

Hoy, en el Día de la Bandera, debemos recordar que, más que un pedazo de tela, sus tres franjas y cinco estrellas representan la soberanía, la identidad colectiva y la historia de un pueblo luchador y resiliente que enfrenta con firmeza cada adversidad.Asimismo, debemos recordar que la conmemoración de nuestro Pabellón Nacional fue instituida para exaltar la devoción cívica y promover la unidad de todos los hondureños, no para alimentar la división.

Más allá de los debates, la patria la hacemos todos los días. Vivamos estas fiestas patrias con civismo, alegría y la participación activa de cada ciudadano. Celebremos con orgullo de dónde venimos y demostremos, en cada bandera izada y en cada acto cívico, que la unidad de nuestro pueblo siempre estará por encima de cualquier diferencia.