Deserción, la crisis silenciosa en Educación

La deserción escolar sigue siendo un fenómeno constante en Honduras, donde las autoridades educativas no han sido capaces de impulsar estrategias que aseguren, en primer lugar, la permanencia de los estudiantes en las aulas y, en segundo, la atracción de quienes lamentablemente ya han desertado.

Datos oficiales de la matrícula escolar de los últimos seis años, analizados por EL HERALDO, revelan que el país pierde en promedio entre el 1% y el 2% de estudiantes cada año, tendencia que debería encender las alertas de las autoridades sobre el futuro del sistema educativo.

El trabajo periodístico revela que la caída más fuerte ocurrió en 2021, cuando la matrícula llegó a 1,825,319 estudiantes, lo que representa una disminución de alrededor del 4.9% debido a los efectos de la pandemia del covid-19.

En los años posteriores, los incrementos en la matrícula no han sido constantes. Si bien en 2025 se registró un leve aumento de cerca de 10,000 estudiantes -lo que situó la matrícula en 1,841,292 alumnos-, en 2026 cayó a 1,818,274. Esto representa una baja de más de 23,000 alumnos que no pudieron ingresar al sistema, es decir, el 1.25%

.Las causas de la deserción escolar siguen siendo las mismas desde hace muchos años: la pobreza, que impide a las familias enviar a sus niños a la escuela y, en casos extremos, las obliga a migrar o a trabajar desde la infancia, sin que existan programas estatales encaminados a garantizar a los menores su derecho a la educación.

Queda mucho por hacer para revertir esta crisis silenciosa. La educación no puede seguir siendo un privilegio determinado por el entorno socioeconómico, sino el derecho fundamental que la Constitución promete. Sin un compromiso real, presupuestos transparentes y una ejecución agresiva de estas estrategias, las aulas vacías seguirán siendo el reflejo más doloroso de un Estado que le sigue fallando a su infancia.