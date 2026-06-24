Abelardo de la Espriella

Colombia ya tiene presidente electo según los resultados del preconteo oficial. Se trata de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nacido el 31 de julio de 1978 en Bogotá. El abogado, empresario y político colombiano-estadounidense considerado un outsider de la política tradicional en este país sudamericano.

Su triunfo sorprende a muchos dado que inició su carrera política formal a mediados de 2025 al fundar el movimiento Defensores de la Patria. En el camino, logró imponerse sobre partidos de larga data y vencer en una reñida segunda vuelta al senador Iván Cepeda, candidato del sector oficialista respaldado por el gobierno de Gustavo Petro.

El estrecho triunfo de De la Espriella sobre Cepeda, con una diferencia de menos del 1%, es el reflejo de la alta polarización política que arrastra Colombia, profundizada a lo largo de la gestión de Petro, el primer gobierno de izquierda en la historia del país.

El tema de la seguridad fue la bandera de De la Espriella, quien ofreció una política de “mano dura” inspirada en el modelo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, prometiendo la construcción de megacárceles y el combate frontal al narcotráfico. También ofreció la reducción del tamaño del Estado, libertades tributarias y evaluar el retiro de Colombia de ciertos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Queda un largo camino para saber si cumplirá o no sus promesas, pero hoy lo que queda claro es que los retos que enfrentará a partir del próximo 7 de agosto son monumentales, comenzando por buscar la gobernabilidad y reconciliación de una sociedad altamente fragmentada. Sin duda, el éxito de su gestión dependerá de su capacidad para pasar de la retórica de campaña a una gobernabilidad real que evite profundizar aún más las fracturas de la nación y fortalezca los pilares de la democracia.