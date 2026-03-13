A vacunar contra el sarampión

Como parte de la estrategia para evitar el ingreso al país del sarampión, la Secretaría de Salud hizo un llamado a vacunar a la niñez contra la enfermedad, con el objetivo de reducir el riesgo de brotes de ese mal.

A principios de este año, Honduras activó una alerta máxima preventiva, tras el anuncio de brotes de la enfermedad en varios países de la región y la participación de una delegación de un grupo de religiosos que participó en un evento masivo en Guatemala, en el cual se registraron algunos casos. Si bien en nuestro país no se registran casos desde 1997, el riesgo de que el virus vuelva a circular en el territorio es alto, dado la caída de los índices de vacunación después de la pandemia de covid-19.

Para 2025, la cobertura de vacunación rondó el 86%, la que si bien es una cifra alta, todavía se considera insuficiente para garantizar la “inmunidad de rebaño” necesaria para evitar la propagación del virus.

La preocupación ante posibles rebrotes crece con la cercanía de la celebración de la Semana Santa y del Mundial de Fútbol United 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, por la alta movilidad de personas que se prevé para tales eventos.

En este contexto, la vacunación masiva es una de las herramientas de salud pública más potentes y efectivas ante enfermedades prevenibles, pero altamente contagiosas y potencialmente letales, como el sarampión.

El personal de la Sesal estará desplazándose en todo el territorio nacional, por lo que se solicita a los padres de familia a vacunar a los niños y niñas.

Es urgente también que la población sea vacunada contra la tosferina, la otra enfermedad prevenible que en lo que va del presente año ya arrebató la vida de nueve infantes que no contaban con el correspondiente esquema de vacunación.

Está probado que la vacunación es la herramienta de salud pública más segura y efectiva con que se cuenta actualmente.