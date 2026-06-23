Una nueva era de transparencia corporativa

La aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final con apoyo total del presidente Asfura y Tomás Zambrano, presidente del Congreso, representa uno de los cambios institucionales más importantes que Honduras ha impulsado en los últimos años en materia de transparencia financiera, prevención del lavado de activos y fortalecimiento de su reputación internacional.

El objetivo es sencillo, pero trascendental: identificar a las personas naturales que realmente son propietarias o ejercen control efectivo sobre empresas, fideicomisos, fondos de inversión y otras estructuras jurídicas que operan en el país.

Para ello, se crea un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales bajo la administración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Más allá de un requisito administrativo, esta ley constituye un compromiso internacional que Honduras tenía pendiente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidades que han insistido en fortalecer los mecanismos de transparencia corporativa y reducir las vulnerabilidades que facilitan el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de actividades ilícitas.

Los beneficios para Honduras son evidentes. Primero, mejora la credibilidad internacional del país. Segundo, fortalece la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Tercero, protege al sistema financiero hondureño de riesgos reputacionales. Cuarto, facilita la cooperación con otros países y organismos internacionales en investigaciones financieras. Y quinto, reduce las probabilidades de que Honduras sea catalogada como una jurisdicción de alto riesgo.

También es una herramienta poderosa para transparentar la contratación pública y evitar que personas ocultas utilicen empresas de fachada para contratar con el Estado.

Sin embargo, la implementación de esta ley también dejará en evidencia una realidad que por años permaneció oculta. Muchas personas que utilizaban terceros, prestanombres, acciones al portador o estructuras complejas para esconder su verdadera participación económica ya no podrán permanecer en el anonimato.

La ley obliga a identificar a quienes poseen directa o indirectamente el 25% o más de una entidad o ejercen control efectivo sobre ella.

Es importante aclarar que esta normativa no debe interpretarse como una persecución contra los empresarios honestos. Todo lo contrario. Los mayores beneficiados serán precisamente quienes siempre han operado de manera transparente y formal.

El principal riesgo radica en la falta de cumplimiento. Si la población empresarial, los representantes legales y las estructuras jurídicas se resisten a proporcionar información veraz y actualizada, Honduras podría enfrentar consecuencias significativas: deterioro de su imagen internacional, mayores costos de financiamiento, afectación en la atracción de inversiones y observaciones negativas en las futuras evaluaciones de GAFI.

La ley advierte que la insuficiencia de estas medidas afectaría la reputación, competitividad y estabilidad económica del país.

La transparencia dejó de ser una opción para convertirse en una obligación global. Honduras está dando un paso necesario hacia la modernización institucional.

El desafío ahora será construir una cultura de cumplimiento, donde la formalidad y la rendición de cuentas prevalezcan sobre el anonimato y la opacidad que durante muchos años encontraron espacios para subsistir.