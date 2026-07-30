En Honduras, “silbando en la loma” no es una simple expresión popular. Es la imagen del ciudadano mirando hacia el horizonte mientras escucha promesas que nunca llegan, planes que nunca se ejecutan y transformaciones que siempre aparecen en el próximo discurso, en la próxima campaña o en el próximo acuerdo internacional.Honduras es un país donde la espera ha sido convertida en política pública. Se promete para tranquilizar. Se aplaza para administrar el descontento. Y cuando finalmente nada ocurre, una nueva promesa ocupa el lugar de la anterior. El ciclo vuelve a comenzar.

Décadas de proyectos agrarios inconclusos, modernizaciones frustradas, programas de combate a la pobreza que apenas sobreviven a la propaganda y reformas que nunca pasan del papel han producido una ciudadanía entrenada en la decepción. El hondureño no vive únicamente la pobreza material; vive también la pobreza de las promesas incumplidas.

Pero la política de la espera ya no se encuentra solamente dentro de las fronteras nacionales. Ahora también se ha trasladado al escenario internacional. Los países pobres escuchan promesas de cooperación, inversión y desarrollo formuladas desde los grandes centros de poder, solo para descubrir que, una vez pasada las elecciones, esas promesas se evaporan tan rápidamente como fueron pronunciadas.

El caso hondureño es ilustrativo. En medio del proceso electoral se generaron grandes expectativas alrededor de la futura relación entre Honduras y Estados Unidos. Para un país golpeado por la pobreza, la migración y la inseguridad, la perspectiva de una alianza privilegiada con la principal potencia económica del continente despertó ilusiones en amplios sectores de la población y del empresariado.

Sin embargo, la realidad ha resultado muy distinta. Las inversiones prometidas no aparecen. Los problemas migratorios continúan sin respuestas. Los llamados diplomáticos encuentran silencio. Y mientras se esperaba cooperación y apertura económica, lo que emerge es la amenaza de medidas arancelarias capaces de afectar seriamente a sectores productivos nacionales.

La lección es brutal. Las potencias prometen según sus intereses y olvidan según sus conveniencias. Los países pequeños celebran anuncios que nunca controlan y construyen expectativas sobre decisiones que nunca les pertenecen. La asimetría es tan profunda que la esperanza termina convirtiéndose en dependencia política.Por eso la vieja imagen hondureña conserva toda su vigencia. El hombre sigue en la loma. Ya no espera únicamente al político local que prometió una carretera, un empleo o una reforma. Ahora espera también al aliado extranjero que ofreció cooperación, inversión y respaldo. Espera respuestas que no llegan. Espera compromisos que se desplazan cada vez más lejos.

Y mientras tanto, Honduras continúa donde ha estado demasiadas veces en su historia: mirando hacia el horizonte, escuchando discursos, acumulando decepciones y, una vez más, silbando en la loma.

Porque la tragedia nacional no es solamente la pobreza. Es haber convertido la espera en una forma de gobierno y la promesa incumplida en una de las instituciones más estables de la República.