Semana Santa: tradiciones en familia

Conversando con amistades, he descubierto que nuestros recuerdos infantiles de las semanas santas son, con algunas excepciones notables, muy parecidos. Si había viajes de por medio, podrán diferir en destinos y gustos, pero no en su esencia: siendo la única época festiva de la temporada, era una oportunidad para compartir en familia y hacer un intercambio generacional de tradiciones y costumbres.

Antes que ríos, balnearios o playas terminaran por congregar más personas que servicios religiosos, fueron las abuelas las que dominaron la agenda. En mi entorno, ambas abuelas

- María Luisa y Paula Valentina- fueron mujeres de rezos, procesión y mantilla negra. Devotas por convicción, atendían el llamado de las campanas a las liturgias, sin perder detalle de las misas, fueran estas en latín o en castellano. En medio de todo, jamás fallaron a los deberes hogareños, incrementados por las circunstancias en número de bocas como en complejidad. Nietos de distintas edades y gustos esperábamos “religiosamiente” aquel sopón que las matronas preparaban aprovechando el ayuno de carne, versión amorosa de la multiplicación de los panes y pescados para una multitud bulliciosa de comensales. La herencia culinaria inspirada en las convicciones religiosas se complementaba con otra también antigua y sincrética, reservada para la sobremesa y compuesta por ayote, dulce de caña y canela, a la que se agregaba una bebida simple de maíz aromatizada con finas especias (chilate).

De la mano de ellas y también de los abuelos, acudimos a aburridas y acompasadas procesiones con figuras sagradas, vestidas con sus mejores galas y llevadas en hombros por cofradías con rigurosa gala. Pequeños de estatura, era muy poco lo que podíamos apreciar, a menos que un adulto nos alzara. De hito en hito, en medio de olores de flores, sudor y lociones de ocasión, se fue organizando un mosaico de memorias que no tuvieron mayor sentido hasta que crecimos un poco e hicimos asociaciones con los textos sagrados (no todas conformes, como pudimos comprobar oportunamente).

En algún momento -que hoy es difícil datar- se incluyeron en el menú de las fiestas movibles las idas al cine para ver las películas “de temporada”. Recuerdo varias veces haber hecho fila con mis padres y hermanos para ver filmes sobre conversiones de antiguos verdugos a la nueva fe e historias selectas del libro sagrado, que constituían un divertimento peculiar, pues ya se conocían los argumentos y tragedias de los protagonistas. Curiosamente, compartían cartelera personajes como Cleopatra y Espartaco, sin nexo alguno excepto por la presencia de romanos en sus guiones. Este hábito pasó luego a la tele y sobrevive hasta hoy en “plataformas de streaming”, cual verdadera tradición de temporada.

Con el paso de los años, permanece el buen hábito de compartir en familia e intercambiar tradiciones y costumbres. Estas son hoy, sin duda, las más importantes: son herencia viva del pasado y serán caro e invaluable legado para el futuro.