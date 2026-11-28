El análisis de cuatro variables de precios, como son la inflación general, la inflación subyacente y la registrada en los rubros (divisiones) de alimentos y bebidas no alcohólicas y del transporte, permite apreciar que estas mantuvieron un comportamiento moderado entre enero y marzo de 2026. Sin embargo, a partir de ese mes las cosas comenzaron a cambiar abruptamente por los aumentos experimentados en el rubro de transporte, que entre enero y septiembre de 2026 registró un aumento de 2,011.8 %, al incrementarse de una tasa anual de 0.76 % hasta ubicarse en un 16.05 % en septiembre.

Es interesante comprobar que entre enero y marzo del presente año la inflación general, la subyacente y la de alimentos y bebidas no alcohólicas evolucionaron de manera muy semejante, a tal grado que, al graficar esas tres variables, sus líneas permanecen casi sobrepuestas. Mientras tanto, la inflación anual del transporte, por su parte, creció a partir de marzo, desde un 4.72 % hasta alcanzar un pico de 17.10 % en mayo del corriente año, para luego descender a 11.97 % en julio y volver a subir hasta 16.05 % en septiembre de 2026.

También resulta interesante que la inflación subyacente disminuyó desde 4.99 % en enero hasta registrar un 3.77 % en marzo. Luego, en julio, se incrementó hasta un 3.88 %, para después descender en forma sostenida hasta un 3.47 %, con la excepción del mes de agosto, cuando alcanzó un 3.74 %. Este comportamiento de la inflación subyacente demuestra que la presión ejercida por la demanda agregada interna, en general, se ha reducido en el período analizado en 1.52 puntos porcentuales, lo cual conlleva la idea de que son los alimentos y, especialmente, el transporte los rubros que han estado impulsando el crecimiento de la inflación general.

Respecto al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, es necesario precisar que su inflación anual permaneció bastante estable entre enero y mayo del corriente año, ya que en esos meses pasó de un 4.47 % en enero hasta situarse en 4.44 % en mayo de 2026. Con todo, a partir de dicho mes la inflación del rubro aumentó en forma sostenida, desde un 4.74 % en junio hasta registrar un 6.01 % en septiembre de 2026. El comportamiento de esta división muestra que está siendo impactada tanto por los precios de los combustibles como por la conducta especulativa de varios intermediarios de productos alimenticios.

En resumen, mientras los combustibles sigan con precios al alza, la inflación general, la de los alimentos y la del transporte seguirán aumentando, porque lo que sucede en Ucrania y en el estrecho de Ormuz tiene inevitables repercusiones en los precios experimentados por la economía nacional.

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La contención de la inflación general en nuestro país conlleva una primera disyuntiva, consistente en decidir entre bajar el impuesto a los combustibles o seguir otorgando subsidios poco focalizados. La segunda disyuntiva consiste en seguir congelando precios, como el del diésel, o dejar que el mercado fije libremente los precios de los combustibles. Cualquiera de estas dos disyuntivas implica sacrificios fiscales para el Gobierno, por lo cual este debe evaluar en forma detenida y pragmática la mejor alternativa.

Abajo se muestra gráficamente la evolución de las cuatro variables de precios antes aludidas durante el presente año.