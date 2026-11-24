El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el ejercicio fiscal 2027 conlleva varios aspectos positivos que es necesario destacar, en unión de algunos datos que generan preocupación.

Destacan los datos macrofiscales siguientes: un crecimiento económico de entre 3.0 % y 4.0 %, con una proyección del PIB que para 2027 asciende a L1,164,452.2 millones, con un aumento del 7.3 % respecto al PIB de 2026; una inflación anual promedio del 4.0 %; una devaluación anual no mayor al 2.0 %; déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del 1.0 %; déficit de la Administración Central (AC) del 2.1 %.

Lo sobresaliente de las cifras anteriores consiste en que el actual gobierno está haciendo un verdadero esfuerzo por ajustarse a lo estipulado originalmente en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), cuyas estipulaciones había abandonado el gobierno anterior.

El proyecto de Presupuesto General de 2027 conlleva una asignación global de L455,374.77 millones, con un crecimiento de 2.5 % en relación con el presupuesto de 2026. A la Administración Central (AC) se le conceden L272,875.53 millones, con un aumento de 3.3 % respecto a 2026; a su vez, a la Administración Descentralizada (AD) se le otorgan L182,499.24 millones, con un incremento de 1.1 % comparado con 2026. La AC representa un 59.9 % del presupuesto total, mientras que la AD equivale al 40.1 % restante.

Para financiar el presupuesto de 2027, un 47.6 % provendrá del Tesoro Nacional, otro 36.5 % de recursos propios y un 15.9 % de crédito externo e interno, que en conjunto se aproximan a los L72.4 miles de millones.

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Lo más preocupante del presupuesto 2027 reside en que los rubros de Sueldos y Salarios, Servicio de la Deuda y las Transferencias absorben en conjunto un 64.2 % del presupuesto total, equivalente a un monto de L292,298.9 millones, que, por corresponder a partidas inflexibles y reacias a la disminución, constituyen una carga que asfixia las finanzas públicas del país.

Otro dato alarmante es la caída de la Inversión Pública, que para 2027 se reduce en L8,340.1 millones, representando una disminución del 17.0 %. También es preocupante que tanto la Inversión Productiva como la Formación Bruta de Capital Fijo disminuyen, la primera en 33.9 % y la segunda en 8.9 %. Estos datos son delicados, ya que conllevan menores fuentes de trabajo y reducción de ingresos de los trabajadores.

El presupuesto de Seguridad y Defensa registra un aumento de 6.5 % en relación con lo estipulado en 2026, llegando a constituir un monto de L41,832.5 millones durante 2027. Esta cifra contrasta con los aproximadamente L7,614.0 millones destinados al Ministerio Público y al Poder Judicial, por lo que da la impresión de que tendremos más cárceles y menos justicia.

La última mala noticia se vincula con la disminución de un 5.5 % del gasto dedicado a Protección Social, que para 2027 únicamente asciende a 70,454.2 millones. Adicionalmente, al sumar los rubros de Educación, Salud y Protección Social, se obtiene un monto de L179,111.4 millones, que representan un 39.3 % de todo el presupuesto del sector público del país.

En resumen, el Presupuesto General de 2027 todavía está lejos de representar un verdadero instrumento de desarrollo nacional, especialmente porque no logrará reducir la pobreza, crear mayor cantidad de empleos y mejorar los ingresos de los trabajadores