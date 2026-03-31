La política exterior de Honduras atraviesa una fase de reconfiguración estratégica bajo la administración del presidente Nasry Asfura, marcada por un giro pragmático y una alineación más clara con los postulados del Partido Nacional. Este nuevo enfoque combina realismo político, reposicionamiento internacional y una revisión de prioridades geopolíticas en un entorno global cada vez más competitivo.

Uno de los movimientos más visibles ha sido el acercamiento a Estados Unidos, evidenciado en los encuentros sostenidos con el presidente Donald Trump. Estas reuniones -una bilateral y otra en el marco del denominado “Escudo de las Américas”- reflejan una intención de Honduras de integrarse a un bloque hemisférico de países con afinidad ideológica en materia de seguridad, comercio y gobernanza. Esta aproximación no solo tiene implicaciones políticas, sino también económicas y de cooperación.

En paralelo, la canciller Mireya Agüero, diplomática de carrera, ha iniciado un proceso de reestructuración del aparato diplomático, orientado a recuperar capacidades institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación. La apuesta es clara: profesionalizar el servicio exterior, fortalecer el talento interno y redefinir las representaciones diplomáticas en función de intereses estratégicos, más que de cuotas políticas.

En el plano multilateral, Honduras enfrenta el desafío de reposicionarse en organismos como la Organización de las Naciones Unidas, cuyo debilitamiento presupuestario -en parte por la salida de Estados Unidos de varias de sus agencias- obliga a una participación más activa y selectiva. De igual forma, la revitalización del rol en la Organización de los Estados Americanos se vuelve clave para incidir en la agenda regional.

En América Latina, se perfila una política de normalización y fortalecimiento de relaciones. La reanudación de vínculos con Perú y el nombramiento de embajadores en Brasil y Argentina -plazas que habían permanecido acéfalas- son pasos necesarios para consolidar presencia en economías relevantes. En Centroamérica, el fortalecimiento de las misiones diplomáticas apunta a una mayor coordinación regional.

Europa, particularmente España, adquiere una relevancia estratégica. No solo por su condición de puerta de entrada a la Unión Europea, sino por la significativa comunidad hondureña residente. Esto exige una representación diplomática de alto nivel, preferiblemente de carrera.

En Asia, la prioridad se centra en consolidar presencia en India y redefinir vínculos en otras regiones clave, incluyendo países árabes y Rusia. Asimismo, la relación con República Popular China debe evolucionar hacia un esquema de beneficio mutuo, gestionando cuidadosamente las asimetrías comerciales para proteger la industria nacional.

Finalmente, la revisión de la relación con Taiwán se presenta como un punto crítico de definición estratégica. Honduras deberá evaluar, con criterios técnicos y económicos, cuál vínculo maximiza su interés nacional.

En conjunto, esta nueva política exterior busca reposicionar a Honduras como un actor más coherente, profesional y alineado con sus prioridades de desarrollo en el escenario internacional.