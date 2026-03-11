Polémicas y debates historiográficos: siglo XIX

Calixto Vásquez, indígena lenca. ¿Fue un “bandolero” tal como lo calificaba el gobierno de Soto o reivindicador de los derechos de su pueblo?

Marco Aurelio Soto: ¿Qué factores influyeron en su decisión de trasladar la capital de Honduras de Comayagua a Tegucigalpa? ¿Existió conflicto de intereses entre el ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo (1876-1883) y ser socio accionista de la Rosario Mining Company, simultáneamente? ¿Por qué decidió, tras renunciar a la presidencia, trasladarse a Francia y no permanecer en su país? ¿Qué motivó al Congreso a investigar su desempeño como gobernante y la administración de fondos públicos?

Luis Bográn: El favoritismo oficial hacia la empresa minera y en perjuicio de la comunidad de San Juancito, al igual que su aceptación de financiamiento de la Rosario para su reelección presidencial (estudiada por el historiador estadounidense Kenneth Finney), ha sido criticada por anteponer la protección oficial a favor de un consorcio extranjero antes que defender los reclamos de un municipio local que protestaba ante el gobierno por la tala de sus bosques, la contaminación de sus aguas y la negativa a pagar impuestos a las arcas municipales. ¿Por qué tras concluir su segundo período presidencial se trasladó a Guatemala? ¿Qué lo motivó a promover su candidatura presidencial en la elección de 1903?.

Policarpo Bonilla: ¿Qué lo motivó a solicitar la ayuda política y armada del gobernante nicaragüense José Santos Zelaya para desalojar del poder a Domingo Vásquez en 1894? ¿Cuáles fueron las condiciones impuestas por Zelaya para otorgar su decisivo respaldo para que el Partido Liberal hondureño forjara alianza con Managua? ¿Por qué tras concluir su período presidencial en 1899 decidió respaldar como su sucesor a Terencio Sierra y no a otro de sus aliados, el olanchano Manuel Bonilla? ¿Qué motivó a este -y a sus seguidores- a separarse del liberalismo para iniciar una alternativa partidaria? ¿Consideraciones políticas, prejuicios étnicos y sociales? ¿Por qué Honduras, a diferencia de Guatemala y El Salvador, no logró sentar las bases de una clase capitalista local que lograra dinamizar la economía bajo su liderazgo y optó por atraer la inversión extranjera bajo condiciones onerosas para la soberanía y el interés nacional? ¿Por qué no se logró convertir a la nación en otra exportadora de café y, en vez, llegar a ser la “república bananera” por antonomasia, bajo control extranjero?

La participación de los finqueros hondureños en el cultivo del banano y su desplazamiento por el capital foráneo no cuenta con adecuadas investigaciones por parte de nuestros historiadores.

Darío Euraque ha iniciado estudios tendientes a destacar su participación en la economía de la costa norte, su auge y decadencia económica.