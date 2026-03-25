Polémicas y debates historiográficos: siglo XX

Honduras: ¿país mestizo o multiétnico y pluricultural? Distintos autores han minimizado la presencia de compatriotas pertenecientes a etnias distintas a la ladina. Ha habido resistencias a reconocer la multietnicidad nacional. Ha correspondido a antropólogos e historiadores -Marvin Barahona y Dario Euraque- ampliar nuestra cosmovisión. Este concluye que a partir de la década de los ochocientos ochentas en adelante las élites del interior fueron construyendo una narrativa acerca de la Honduras “real”, básicamente una Honduras mestiza que excluía el tejido racial y étnico de la costa norte como parte de la población trabajadora de las plantaciones bananeras, lo que explica los debates antiinmigrantes de la década de los novecientos veintes y la legislación emitida en 1929 y 1934 que prohibía el ingreso al país de negros, árabes, húngaros. “La historia política hondureña previa a los novecientos treintas no fue meramente disputas entre caudillos respecto al acceso al Estado. Las disputas políticas deben ser estudiadas en el contexto de las relaciones contradictorias entre la diversidad racial y étnica de la región más rica, la costa norte, la movilización social y política, la construcción de la nación y el acceso al Estado”.

La carta Rolston. Por vez primera publicada en el periódico Vanguardia Revolucionaria, órgano del Partido Democrático Revolucionario Hondureño, contentiva de una estrategia de la Cuyamel Fruit Co. de Samuel Zemurray para obtener más concesiones por parte del gobierno de López Gutiérrez, consolidando la influencia y poderío de dicha empresa. Se ha concluido que es un documento apócrifo, pese a que frecuentemente sigue siendo reproducida.

Gregorio Ferrera. Su participación en las guerras civiles a partir de 1919 hasta su muerte ¿obedeció a los intereses de las empresas bananeras o fue una lucha reivindicadora de los reclamos y aspiraciones lencas? El colega Evelio Inestroza se ha planteado tal interrogante en un intento explicativo de su actuación política militar. La súbita muerte de Monseñor Hombach ¿fue por causas naturales o resultado de haber sido envenenado?

Ángel Zúniga Huete: ¿“León del liberalismo” o político intransigente e ineficaz en los intentos por liderar la resistencia en contra de la dictadura cariista? De haber logrado ser electo presidente en las elecciones de 1932 ¿hubiera actuado, al igual que el triunfador, con un estilo autoritario no democrático?

En el intento por asesinar a Carías por parte de oficiales militares jóvenes ¿fueron los conspiradores delatados por uno de los participantes?, ¿por qué Carías interpuso su renuncia como líder del Partido Nacional para fundar el Partido Popular Progresista?

Las masacres de Los Laureles y El Chaparral. ¿Fueron los integrantes -opositores a los regímenes villedista y somocista, respectivamente- ejecutados a sangre fría o perecieron en combate con la Guardia Civil y el Ejército hondureño respectivamente?, ¿quién impartió la orden de fusilar en el Primer Batallón de Infantería a los civiles Vargas y Oquelí, imputados de haber ultimado a un oficial militar, pese a que la Constitución de 1957 prohibía la pena capital?, ¿por qué semanas antes del golpe de Estado del 3 de octubre de 1963 se ordenó a los efectivos de la Guardia Civil entregar su armamento?, ¿estaba Villeda al tanto que sería derrocado semanas antes de celebrarse elecciones presidenciales?, ¿qué factores impulsaron a Oswaldo López Arellano reemplazar un estilo represivo por uno de apertura reformista?, ¿causas para su ruptura con su asesor y aliado Ricardo Zúniga?, ¿qué motivó a Modesto Rodas Alvarado a ordenar a sus seguidores abstenerse de apoyar y votar a favor del candidato liberal Jorge Bueso Arias en la elección de 1971?, ¿por qué la izquierda hondureña no logró constituirse en un movimiento de masas en la política hondureña a nivel nacional y una alternativa al bipartidismo tradicional?