Más cárceles, ¿y el desarrollo?

Un reciente informe del Banco de España, divulgado por el diario El País, advierte que los gobiernos latinoamericanos están colocando la seguridad ciudadana por encima del desarrollo económico y social. Honduras parece avanzar en esa dirección, planteando una interrogante fundamental: ¿podemos combatir sosteniblemente la delincuencia sin combatir también sus causas económicas y sociales?

Desde enero, el Gobierno y el Congreso Nacional han impulsado reformas penales y nuevas iniciativas para endurecer las penas, ampliar mecanismos de detención y fortalecer el sistema penitenciario. La reciente visita del presidente del Congreso a El Salvador, para conocer el modelo carcelario del CECOT, confirma el interés por profundizar esta estrategia.

Nadie puede desconocer la necesidad de enfrentar con firmeza las maras, la extorsión y el narcotráfico. La seguridad es indispensable para atraer inversiones y garantizar tranquilidad. Sin embargo, construir cárceles y aumentar penas no sustituye una política de desarrollo.

Aquí aparece una de las principales debilidades del actual equipo de gobierno: la insuficiente articulación de una estrategia nacional de desarrollo económico y social, con objetivos, prioridades, responsables y resultados medibles.

Honduras necesita mucho más que decisiones económicas aisladas. Requiere una coordinación efectiva entre la política monetaria, fiscal, cambiaria, de inversión productiva, empleo y protección social. Estas políticas deben responder a una misma estrategia de crecimiento sostenible y reducción de la pobreza.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Banco Central administra instrumentos monetarios y cambiarios; Finanzas define prioridades presupuestarias; otras instituciones promueven inversiones y desarrollo productivo. Pero ¿quién coordina integralmente estas decisiones? ¿Dónde están las metas nacionales de generación de empleo, productividad, inversión y reducción de la pobreza?

Una política monetaria que encarece el crédito, sin coordinación con instrumentos de financiamiento productivo, puede limitar oportunidades para pequeños empresarios y agricultores. Una política fiscal concentrada en administrar recursos, sin suficiente inversión estratégica, difícilmente transformará las condiciones sociales. La ausencia de oportunidades laborales, educación pertinente, financiamiento y movilidad social aumenta la vulnerabilidad de muchos jóvenes frente al reclutamiento criminal. Esto no justifica sus delitos, pero demuestra que la prevención también exige inversión económica y social.

El Gobierno debería establecer una instancia de coordinación del desarrollo económico, con participación del Banco Central, Finanzas, desarrollo económico, inversión, las instituciones productivas y el sector privado, respetando sus competencias y autonomía. Su responsabilidad sería articular políticas, identificar inversiones prioritarias y evaluar resultados.

Paralelamente, necesitamos programas territoriales de empleo juvenil, formación técnica, emprendimiento, financiamiento agrícola y protección social focalizada, especialmente en comunidades vulnerables al crimen organizado.

La seguridad requiere policías, justicia y cárceles eficientes. El desarrollo requiere planificación, inversión, empleo y oportunidades.

Honduras necesita ambas políticas. Porque encarcelar delincuentes protege a la sociedad, pero generar oportunidades contribuye a evitar que nuevas generaciones ingresen al crimen.