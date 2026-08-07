Las (malas) comunicaciones del gobierno

La inexcusable información del gobierno siempre llega mal y tarde, y se ha demostrado que es descaradamente mentirosa, por eso se la botan y se la restriegan con tanta facilidad, y demuestran que su estrategia -si es que la tienen- es un desastre, como muchas cosas más.

Muchos han hablado de este tema con diferentes intenciones, eso no quita la urgencia de que el gobierno lo tome con seriedad. Alguien tiene que explicarle a don Nasry Asfura que la relación entre gobierno y sociedad se basa en la confianza, y se logra cuando los funcionarios hablan con claridad y transparencia de lo que pueden hacer y lo que no.

En Casa de Gobierno y en el entorno de Asfura no aparece nadie con la inteligencia o capacidad de elaborar un consistente plan de comunicaciones, lejos de eso, lo rodea una bandada de nacionalistas recalcitrantes con ánimos de venganza, que no saben que el puesto que ocupan es para servir a todos los hondureños, no para actuar como sórdidos activistas.

En los países civilizados los gobiernos procuran estimular la esperanza de la población y luchan por mantener una sólida cohesión social. Aquí pasa exactamente lo contrario. En cuanto a lo primero, hay una incongruencia brutal entre lo que dicen los funcionarios y lo que pasa en la calle: la pobreza, el desempleo, la violencia, la escasez no se pueden esconder, pero hay formas de enfrentarlas y comunicar que se están atendiendo.

¿La cohesión social? Por favor, el irrefrenable discurso polarizador y confrontativo de algunos personajes del gobierno solo dividen a la población, y en esto tampoco ayuda el Congreso Nacional, que desde la misma junta directiva y algunos de sus diputados no saben otra cosa que agredir, insultar. Que la oposición y otros sectores lo hagan; el gobierno puede defenderse de otra manera, no respondiendo igual, por eso tenemos el país como está.

Algunos funcionarios básicos creen que se resuelve “pagando a la prensa”, ese es un pensamiento rudimentario que banaliza o sataniza la publicidad, un negocio perfectamente legal en todas partes. Los medios de comunicación privados en el mundo se sustentan en la venta de anuncios, pero es un servicio que no debe condicionar la autonomía editorial.

La estrategia de comunicación es un poquito más que eso: tiene que analizar la opinión pública, el entorno social, las necesidades que plantean; preparar las vocerías, no cualquier paleto debe hablar en nombre del gobierno; orientar los mensajes distinguiendo los sectores sociales; coordinar mensajes con los medios y con las redes; gestión de crisis para actuar en tiempos de calamidad, que en Honduras son muchas, en fin.

Ahora, si ponen a manejar las comunicaciones a quien no tiene ni pizca de idea seguirán hundiéndose. Ya lo demostraron las encuestas: 7 de cada 10 hondureños aplazaron al gobierno. Ninguno se había degradado tanto en tan poco tiempo. Están a tiempo de salvar los muebles.