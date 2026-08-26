La ZEDE: un debate en curso

La presencia de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), también conocidas como Ciudades Burbujas, en Roatán y La Ceiba ha originado dos posiciones: una encabezada por el jurista y funcionario público en administraciones anteriores, Fernando García Rodríguez, fundamentándose en argumentos legales y políticos; la otra, por el economista y político José Luis Moncada, cada quien aportando argumentos que merecen ser conocidos y debatidos por sus compatriotas.

Antecedentes: el 19 de enero de 2011 se aprobó el Decreto Legislativo 283-2010, que, reformando la Constitución Política, introdujo la figura de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), modelo propuesto por Paul Romer.

Al ser declaradas inconstitucionales el 17 de octubre de 2012 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por violar la soberanía nacional, lesionar disposiciones relativas a la integridad territorial, enajenándola y alterar la forma de gobierno.

La reacción del Congreso Hernández fue la destitución de cuatro de los cinco magistrados que rechazaron su incorporación a nuestra Carta Magna -sin poseer facultades para ello-, excepto al que votó a favor, el 12 de diciembre de 2012. Las observaciones formuladas para votar en contra comprenden: vulneraciones al territorio nacional, la forma de gobierno, a las declaraciones y derechos constitucionales que, por su naturaleza, tienen carácter irreformable en sentido restrictivo.

El 24 de enero de 2013, el Congreso reformó los artículos constitucionales 294, 303 y 329.

En junio de 2014, el Legislativo aprobó la Ley Orgánica de las ZEDE. El 7 de febrero de 2024, la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte emitió la sentencia que resolvió positivamente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la UNAH el 21 de julio de 2021 contra el artículo 34 de la Ley Orgánica de la ZEDE. El 20 de noviembre de 2024, el Pleno de la Corte Suprema emitió fallo de inconstitucionalidad con nulidad de origen.

Los argumentos presentados por García Rodríguez se encuentran incluidos en su libro Novo Colonialismo: ¿son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) un modelo de desarrollo? (2025). Los de Moncada, resumidos en artículo de opinión “Próspera y Satuye” (El Heraldo, 11 de agosto de 2026, p. 11).

Resulta de interés colectivo analizar ambos criterios, cotejarlos, examinando los fundamentos en que se basan para llegar a conclusiones respecto a su validez o invalidez, por cuanto de por medio está su impacto en el presente y futuro de la nación hondureña.

Es de esperar que otros autores amplíen los conceptos por ambos formulados, de esa manera enriqueciendo la polémica, con inéditos argumentos fundamentados en el análisis y estudio de esta compleja realidad, la que no podemos ignorar.