La reciente designación del doctor Roberto Lagos al frente del Banco Central de Honduras abre una etapa que despierta expectativas positivas en el ámbito económico nacional. Se trata de un académico sólido, con doctorado, amplia formación técnica y una trayectoria que lo acredita como un profesional estudioso y comprometido con la estabilidad macroeconómica. Su llegada representa, sin duda, una oportunidad para fortalecer la institucionalidad monetaria del país. Sin embargo, junto con el entusiasmo que genera su perfil técnico, surge un debate relevante sobre el estilo de comunicación que debe caracterizar a quien ocupa la presidencia de un banco central. El doctor Lagos ha manifestado su intención de mantener una comunicación frecuente con los medios, convencido de que la transparencia y el diálogo constante fortalecen la confianza pública. Aunque el principio es loable, conviene reflexionar sobre la naturaleza particular de la función que ahora desempeña. Los bancos centrales no son instituciones políticas en el sentido tradicional. Su credibilidad descansa, en gran medida, en la prudencia, la previsibilidad y la sobriedad de sus mensajes. Cada palabra de su presidente puede tener efectos en las expectativas de inflación, en el comportamiento del tipo de cambio y en las decisiones de inversión. Por ello, la comunicación no es simplemente un ejercicio de apertura democrática, sino un instrumento de política económica.La experiencia internacional ofrece ejemplos ilustrativos. En la región, los presidentes del Banco Central de Reserva del Perú, del Banco de México y del Banco Central do Brasil mantienen una presencia pública medida y estratégica. Sus intervenciones suelen limitarse a comunicados oficiales, conferencias programadas o presentaciones técnicas cuidadosamente estructuradas. No es común verlos opinando de manera frecuente o improvisada sobre temas coyunturales. Esa distancia no implica opacidad, sino disciplina institucional.En el otro extremo, los casos de la Reserva Federal en Estados Unidos y del Banco Central Europeo muestran hasta qué punto la comunicación de un banco central puede mover mercados globales. Cada comparecencia pública de sus presidentes es analizada al detalle por inversionistas, analistas y gobiernos. Una frase ambigua o un matiz inesperado puede provocar volatilidad financiera inmediata. Precisamente por ello, sus mensajes son producto de procesos rigurosos, consensuados y alineados con la estrategia institucional. Honduras no está aislada de esas dinámicas. Aunque su mercado financiero sea más pequeño, la economía es sensible a las expectativas. Una comunicación excesivamente frecuente, sin la necesaria calibración, podría generar interpretaciones diversas o incluso contradictorias. En materia monetaria, la claridad no siempre se logra con mayor cantidad de intervenciones, sino con coherencia y oportunidad.

La recomendación al doctor Roberto Lagos no es que se aparte del debate público ni que renuncie a la transparencia. Por el contrario, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre apertura y prudencia.La comunicación del Banco Central debe ser institucional, no personalista; estratégica, no reactiva; técnica, no opinativa. Más que multiplicar entrevistas o declaraciones, convendría fortalecer los canales formales: informes periódicos, comunicados tras reuniones de política monetaria, comparecencias previamente calendarizadas y documentos explicativos que orienten a los agentes económicos.

La autoridad monetaria gana credibilidad cuando habla menos, pero con mayor peso. En un entorno donde la confianza es un activo invaluable, la discrecionalidad no es silencio: es responsabilidad.