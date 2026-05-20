Honran y prestigian a Honduras (2)

ANTROPÓLOGOS. Gloria Lara, Ana Hasemann Lara, Jorge Federico Travieso, Ronny Velásquez, Elmor Wood, Santos Vito Veliz, Geraldina Tercero, Camila Pastor. Investigadores de las etnias y culturas autóctonas.

ARQUEÓLOGOS. Jesús Núñez Chinchilla, pionero en estudiar esta profesión. Etnólogo. Ricardo Agurcia Fasquelle. Descubrió en Ruinas de Copán la tumba real bautizada Rosa Lila. Eva Lilia Martínez, investiga la cultura chorotega en el sur hondureño.

BIÓGRAFOS. Rómulo E. Durón, autor de las vidas de Francisco Antonio Márquez, Joaquín Rivera, Juan Lindo, Marco Aurelio Soto. Eduardo Martínez López: Biografía del General Morazán, Ismael Mejía Deras, autor de Policarpo Bonilla. José Reina Valenzuela estudió a Francisco Cruz, Antonio R. Vallejo, Trinidad Cabañas. Óscar Acosta a Rafael Heliodoro Valle, vida y obra. Juan Ramón Martínez a Lucila Gamero y Ramón Amaya Amador. Sus obituarios combinan objetividad y ternura por las y los fallecidos.

CARICATURISTAS. Marlon Bey Avendaño, Ángel Darío Banegas, Hermes Bertrand Anduray, Sergio Chiuz, Napoleón Ham, Allan McDonald, Miguel Ángel Montoya. Dagoberto Posadas. Roberto Ruiz. Ramón Villeda Bermúdez. Fred Macías, historiador.

CERAMISTAS. Arturo Luna, con estudios en Italia. Arturo Machado especializado en Estados Unidos. Fundaron el taller de cerámica Lumar. Docentes. César Manzanares, María de Jesús Paz, Pastor Sabillón y José Daniel Vásquez en Japón. Obed Valladares, en Italia y Panamá.

CRÍTICOS DE ARTE. Carlos Lanza. Docente. Autor.

CRÍTICOS LITERARIOS. Manuel Salinas. Docente. Helen Umaña. Doctorado Honoris Causa. Docente. Autora. Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Hernán Antonio Bermúdez. Autor. Diplomático. Arturo Alvarado, doctorado en Francia. Autor. Docente.

CURADORES. Rúdrico Ernesto Argueta. A cargo de la Pinacoteca del Banco Central de Honduras. Pintor, docente.

CUENTISTAS. Arturo Martínez Galindo: introdujo lo psicológico en sus narraciones. Arturo Mejía Nieto. Santos Juárez Fiallos: “rompe con la narrativa rural costumbrista para abordar una temática urbana” (Manuel Salinas). Miguel R. Ortega. Óscar Acosta. Eduardo Bahr, Edilberto Borjas. Docente, teatrero, impulsor del festival cultural anual en Cantarranas. Rubén Berríos y Víctor Ramos, autores de cuentos infantiles.

DECLAMADORA. Lucy Ondina Matamoros. Premio Nacional de Arte Pablo Zelaya Sierra. Teatrera.

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: Leo Valladares Lanza, Ramón Custodio López (primer y segundo Comisionado Nacional), Berta Oliva (fundadora del Cofadeh) arriesgando sus vidas, denunciaron las reiteradas violaciones perpetradas contra compatriotas y extranjeros durante la década de los novecientos ochentas, en aplicación de la letal Doctrina de Seguridad Nacional. Miguel Ángel Pavón, vicepresidente del Comité de los Derechos Humanos, asesinado en San Pedro Sula. Hedme Castro, directora de Aci Participa, investiga casos de violaciones a los derechos humanos, lo que le ha valido desde amenazas hasta agresiones físicas a ella y a su madre. La defensa de compatriotas de la diversidad sexual encuentra en Indyra Mendoza y la Organización Lésbica Cattrachas, ONG que documenta e interpone ante la justicia local y la Corte Interamericana hechos de hostigamiento, persecución y muerte de personas con estilos de vida heterodoxos, a una inclaudicable dama.