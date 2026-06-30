Honduras, China y Taiwán: una decisión estratégica

La continuidad o redefinición de las relaciones diplomáticas entre Honduras y la República Popular China representa una de las decisiones estratégicas más importantes que deberá adoptar el actual gobierno. No se trata únicamente de una discusión política o ideológica, sino de una decisión de Estado que tendrá implicaciones económicas, comerciales, geopolíticas y diplomáticas para las próximas décadas.

Honduras mantuvo una relación de más de 70 años con Taiwán, una alianza caracterizada por programas de cooperación técnica, apoyo a proyectos agrícolas, becas académicas, infraestructura y una relación cercana y constante con diferentes gobiernos hondureños. Sin embargo, en 2023, el Gobierno de Xiomara Castro decidió romper esos vínculos y establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China bajo la expectativa de abrir nuevas oportunidades comerciales, atraer inversiones y acceder a un mercado de más de 1,400 millones de consumidores.

Tres años después, los resultados todavía generan debate. Más allá de cuestionar la decisión en sí misma, es válido preguntarse si los beneficios esperados se materializaron y, si no ha sido así, cuáles fueron las causas. Posiblemente, el problema no radique exclusivamente en la relación con China, sino en la ausencia de una estrategia nacional clara, técnica y sostenida que permitiera convertir esa apertura diplomática en resultados concretos para Honduras.

Las relaciones internacionales no producen beneficios automáticos. Requieren planificación, metas, seguimiento y una coordinación permanente entre el gobierno, el sector privado, los productores nacionales, los exportadores y las instituciones encargadas de la promoción comercial.

El actual Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de realizar una evaluación integral y objetiva. Debe analizar los pros y los contras de mantener la relación con la República Popular China, pero también estudiar qué implicaría retomar una relación diplomática con Taiwán. Ambas alternativas deben ser abordadas sin apasionamientos ideológicos y sin convertirlas en un debate político interno.

El sector privado debe ser un actor fundamental en esta discusión. Son los empresarios, productores agrícolas, industriales, exportadores y cámaras de comercio quienes conocen las oportunidades y las dificultades reales para acceder a los mercados internacionales.

Asimismo, Honduras no puede ignorar el contexto geopolítico internacional. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial, principal destino de las exportaciones hondureñas, mayor fuente de remesas y un aliado estratégico en materia de seguridad, inversión y cooperación. Cualquier decisión debe considerar ese equilibrio diplomático y la capacidad del país de mantener relaciones maduras, respetuosas y pragmáticas con todos sus socios internacionales.

Al final, la pregunta no debe ser si Honduras debe inclinarse hacia China o hacia Taiwán. La verdadera pregunta es cuál de las dos opciones genera mayores beneficios concretos, medibles y sostenibles para los hondureños.

Las relaciones internacionales no deben responder a coyunturas políticas de cuatro años, sino a una visión de Estado de largo plazo.

Honduras necesita una política exterior moderna, técnica y basada en resultados, donde la prioridad no sea favorecer a una nación sobre otra, sino construir mejores oportunidades para el desarrollo, la inversión, el empleo y el bienestar de todos los hondureños, una tarea para liderar de la canciller Agüero.