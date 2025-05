Fortalecer

En la presente coyuntura, el fortalecimiento de los partidos políticos es fundamental. Siempre lo ha sido, pero hoy, ante las amenazas constantes a la libertad, a la paz y básicamente al sistema de pesos y contrapesos, es tarea ciudadana de alta prioridad. Tan abrumado se vive en Honduras que la democracia no concita algún interés para los excluidos del sistema: el resolver los problemas más ingentes ya es de por sí demandante y copa todas las preocupaciones e intenciones. Lo que las circunstancias, el tiempo y el desinterés natural llevan a olvidar, los partidos políticos atienden, y están obligados a hacerlo en la forma ética y proactiva, que espera su mandante: el pueblo. A 43 años del retorno a la democracia, la nuestra continua en proceso de consolidación. Como si se tratara de algo novedoso, la democracia, reconocida siempre con los mismos valores que la ateniense, desde Solón (636 ac) hasta Pericles (495 ac), es más un discurso adaptado a las expectativas tantas veces frustradas de los votantes. Los que se abstienen de votar en las primarias, los que se dice son independientes o solo desencantados, llevan la pesada carga, que es la esperanza generalizada de que definirán la elección entre tanto candidato y, además, que han de hacerlo conforme, por un futuro promisorio para Honduras. Pero la responsabilidad no es toda de los electores. Los partidos políticos como andamiaje esencial del sistema democrático. Se rechaza que quienes en sus miembros sean percibidos como autores de corrupción no sean defendidos por las instituciones públicas a las que pertenecen. Ello solo revierte cualquier avance en el fortalecimiento demandado. Los partidos políticos deben propiciar la participación ciudadana, articular planes de gobierno y otros. Por eso revisten inmensa importancia los resultados de las convenciones de los partidos Nacional y Liberal. Que alcancen sus objetivos y resulten en partidos fortalecidos, porque es prioritario para nuestra nación.