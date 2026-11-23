El 22 de noviembre se cumplieron 249 años del nacimiento de José Cecilio del Valle, en Choluteca, en 1777. Entre las muchas razones que tenemos los hondureños para honrar a este gran hombre, hay una que compromete particularmente a nuestros gobernantes. Valle supo distinguir entre los intereses de quienes ocupan un cargo y los derechos de los pueblos que les confiaron su representación. De esa distinción depende, todavía hoy, la honradez con que se gobierna una nación.

En 1822, el prócer propuso reunir un congreso de las naciones americanas. Le preocupaban aquellas asambleas donde se concertaban los intereses de los funcionarios y no los derechos de los pueblos. Para aquel congreso concibió una tarea concreta. Los representantes debían acordar un plan económico que contribuyera a la prosperidad de sus pueblos. ¿De qué serviría la independencia recién conquistada si las familias seguían sin caminos para comerciar ni escuelas donde educar a sus hijos?

Valle concedió a la educación un lugar principal en el desarrollo de América. Estudiar el continente permitiría conocer sus tierras, aprovechar sus riquezas y remediar las necesidades de sus habitantes. En esa lucha contra la ignorancia hay también una defensa del ciudadano. Quien aprende a leer las cuentas de su municipio puede descubrir que el dinero destinado a reparar su escuela ya fue desembolsado, aunque sus hijos sigan recibiendo clases bajo un techo que filtra el agua cuando llueve.

La lucha frontal contra la corrupción empieza por atender a ese ciudadano. Que la alcaldía le entregue el contrato, que el auditor compruebe la obra y que el juez pueda resolver con independencia. Así cobra sentido el Estado de derecho. La fortaleza de una institución se aprecia cuando una familia sin influencias consigue que se investigue su denuncia con la misma diligencia que si la hubiera presentado el hombre más poderoso del país.

En un mundo donde el soborno puede pagarse en un país y ocultarse en otro, la cooperación entre naciones adquiere una responsabilidad que bien podemos deducir del pensamiento de Valle. Los gobiernos deben ayudar a seguir el rastro del dinero y devolverlo a las comunidades perjudicadas. Cada lempira que un funcionario desvía prolonga la espera de quienes ya pagaron por ese servicio. Para Honduras, la medida del éxito será cuando el dinero recuperado alcance el destino que el corrupto le negó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ciertamente, la integridad pública exige valor. Lo demuestra el funcionario que abre sus cuentas, el diputado que fiscaliza a los suyos y el maestro que acompaña a los padres a reclamar por aquella escuela. Cuando celebremos al sabio Valle, pensemos en esos niños. Ellos sabrán cuánto vale la palabra de sus gobernantes el primer día que puedan abrir sus cuadernos mientras llueve sin tener que mover los pupitres. Ese sería un homenaje digno del gran hondureño que nació en Choluteca. Queda planteado.