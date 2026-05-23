El paquete de reformas penales

Recientemente el Congreso Nacional de la República aprobó un paquete de reformas que buscan fortalecer el combate a la extorsión y el crimen organizado. Sin lugar a dudas, el tema de seguridad es crítico, la extorsión y las maras le han hecho un daño incalculable e irreversible a la comunidad hondureña, muchos emprendimientos han muerto, otros sueños ni si quiera han podido comenzar producto de este mal, miles de vidas han sido arrebatadas por estas estructuras delictivas y el Estado ha sido insuficiente para frenar el crimen organizado.

Los hondureños somos víctimas de la corrupción, del narcotráfico y de la extorsión. El autor Raúl Eugenio Zaffaroni ha sido crítico de los sistemas penales altamente punitivos, considerando que se debe tener mucho cuidado con lo que él denomina “derecho penal simbólico”, donde no se puede pretender que únicamente agravando penas se generen cambios sustanciales.

Personalmente pienso que si es importante que el Congreso Nacional de la República se preocupe por este tipo de problemas, pero no podemos creer que solo haciendo reformas legales se van a lograr los cambios que el pueblo hondureño merece.

En primer lugar, debemos fomentar una cultura anticorrupción, las razones por las cuales las estructuras del crimen organizado han permeado las instituciones públicas es producto de la corrupción, mientras no combatamos la corrupción, cualquier reforma que se busque será meramente estética, en segundo lugar, se debe fortalecer todo el aparato estatal, las instituciones de investigación, fuerzas de seguridad pública, sistema judicial y el sistema penitenciario, cuando hablamos de fortalecimiento institucional de estas áreas nos referimos de dotar de recursos técnicos, económicos, operativos y recurso humano suficiente para operen de manera eficiente, hoy por hoy lo que existen en estas instituciones son necesidades, tenemos fiscales y jueces mal pagados, policías en condiciones un poco lamentables.

En ese sentido, la Comisión del Congreso Nacional debe promover una política pública que involucre actores de sociedad civil, cooperación internacional, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, alcaldes municipales, la Corte Suprema de Justicia que den seguimiento a través de una mesa estratégica que coordine esfuerzos con el Consejo Nacional de Defensa Seguridad, también debe haber una ampliación presupuestaria para las unidades e instituciones que trabajan estos temas, y debe existir una depuración técnica que busque garantizar que detrás de estas acciones están las personas idóneas.

Soy de los hondureños que quiere que las condiciones de Honduras mejoren, donde lo bueno siempre lo vamos a apoyar y lo malo siempre lo vamos a señalar, sin embargo, nosotros daremos seguimiento a los resultados, no a los discursos ni comunicados ni reformas, para que estas reformas funcionen deben hacerse también acciones técnicas y estratégicas a nivel de política pública estatal.