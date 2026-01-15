El orden internacional basado en reglas está muriendo

Entre las leyes internacionales más importantes que surgieron a partir de la creación de la ONU en 1945, se encuentran la prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas internacionales y la obligación para los países de resolver sus controversias de forma pacífica. Estas normas darían origen a un orden basado en reglas que se afianzaría con la sanción de varios documentos que buscaban proteger la dignidad del ser humano como: la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otros documentos, también sancionados en el organismo internacional, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio.

Todo eso suena muy bien, pero la realidad ha sido otra, desde luego, sin desconocer que la ONU ha hecho contribuciones importantes en algunos temas relacionados con la solución de conflictos en algunas naciones, especialmente en África, donde los movimientos de liberación nacional han tenido mayores dificultades y su población ha sido afectada por necesidades fundamentales para la existencia de la vida humana.

Entre los problemas que enfrenta la ONU está su estructura antidemocrática, con un Consejo de Seguridad integrado básicamente por los países con mayor desarrollo, ese organismo tiene la responsabilidad de resolver los conflictos entre naciones y problemas de luchas internas.

Su estructura y formas de abordar esos problemas terminan en decisiones que permiten el ejercicio del veto por parte de cada uno de los miembros plenos, lo cual invalida cualquier decisión. Solo para abordar el caso de Palestina en sus relaciones con Israel, Estados Unidos ha hecho uso del veto 49 veces, el último fue un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto al fuego en Gaza.

Lo alarmante se está dando en estos momentos, dicho por el propio Donald Trump y por sus asesores. Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, en entrevista para CNN dijo que: “Vivimos en un mundo en el que se puede hablar de sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en el mundo real, que se rige por la fuerza, que se rige por la violencia, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”.

En la misma entrevista, con referencia a lo que ocurre en Venezuela, que, es “absurdo” permitir que un país del “patio trasero” de EE. UU. suministre recursos y reciba armamento de adversarios de Washington, y subrayó que “Estados Unidos está utilizando su Ejército para asegurar nuestros intereses sin disculpas en nuestro hemisferio”. En la entrevista señalada dijo que: “Nosotros fijamos los términos y condiciones.

Tenemos un embargo total sobre todo su petróleo y su capacidad para comerciar. Así que, para comerciar, necesitan nuestro permiso. Para poder dirigir una economía, necesitan nuestro permiso”, dijo, antes de afirmar que “Estados Unidos está al mando”.

En el marco de esas declaraciones, Trump ha nombrado a Marco Rubio, Pete Hegseth y Miller para coordinar la transición en Venezuela. De acuerdo con la política de los jerarcas estadounidense, todas las formas de intervención en otros países son válidas