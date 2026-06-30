El nuevo mapa político de América Latina

La política latinoamericana vuelve a demostrar que ningún ciclo es permanente. Durante los últimos años la llamada “marea rosa” parecía consolidar el predominio de la izquierda en buena parte del continente. Sin embargo, el mapa político comienza a mostrar una realidad distinta: la derecha recupera espacios de poder como respuesta al desencanto ciudadano frente a gobiernos de izquierda que no lograron cumplir las expectativas que generaron mediante promesas populistas.

La reciente victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia confirma que ese fenómeno continúa expandiéndose. El electorado colombiano decidió apostar por una propuesta que prioriza la seguridad, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico. Antes lo hicieron Argentina con Javier Milei, Ecuador con Daniel Noboa y Chile con José Antonio Kast. Son procesos electorales distintos entre sí, pero unidos por un mismo mensaje: los ciudadanos demandan gobiernos capaces de resolver los problemas cotidianos y que respondan con eficacia a los principales desafíos de un país.

Honduras no es ajena a este contexto. La victoria del presidente “Tito” Asfura no solo marcó un cambio político interno, sino que también ubica a nuestro país dentro de la tendencia que hoy recorre América Latina. El pueblo hondureño habló en las urnas y expresó su deseo de un rumbo diferente al depositar su confianza en el mandatario. Hoy en día, la responsabilidad de responder a esa confianza sigue siendo un reto enorme, especialmente en un país que enfrenta desafíos históricos como la pobreza, la migración, el desempleo y el combate a la criminalidad.

Ganar elecciones no es el objetivo final; gobernar bien sí lo es. La historia latinoamericana demuestra que los ciudadanos no mantienen fidelidades ideológicas permanentes. Respaldan a quienes ofrecen soluciones y castigan a quienes convierten las promesas en descontento.Ese es el gran desafío que enfrenta la nueva derecha. Después de años señalando los errores de sus adversarios, ahora sus representantes deberán demostrar que pueden administrar con transparencia, fortalecer las instituciones, combatir la inseguridad, generar empleo y promover crecimiento sin abandonar la sensibilidad social. La región no necesita una revancha ideológica, sino gobernantes capaces de dar soluciones a las necesidades de su gente.El nuevo mapa político de América Latina representa una nueva oportunidad. Dependerá de quienes hoy reciben la confianza ciudadana demostrar que este cambio no ha sido simplemente un giro ideológico, sino el inicio de una etapa de mejores gobiernos. Porque, al final la verdadera victoria no consiste en conquistar el poder, sino en ejercerlo con responsabilidad.

La alternancia política es saludable para cualquier democracia. Lo verdaderamente importante no es quién ocupa el poder, sino cómo ejerce ese poder. Porque las elecciones pueden cambiar gobiernos, pero solo una buena gestión cambia el destino de las naciones.