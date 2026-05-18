El humo de la impunidad

Que más de 44 mil hectáreas de bosque hayan quedado reducidas a cenizas en Honduras no es un accidente de la naturaleza ni una simple estadística climática; es una catástrofe nacional provocada por la mano criminal y sostenida por un Estado que, históricamente, reacciona cuando el fuego ya ha consumido el futuro de las próximas generaciones.

Reducir esta tragedia a la pérdida de cobertura forestal sería una ceguera imperdonable. El costo real es mucho más profundo y ya comienza a cobrarse en forma de emergencia respiratoria, con ciudades enteras que amanecen bajo densas capas de humo tóxico que asfixian a la población y saturan los ya precarios sistemas de salud pública. A ello se suma el deterioro acelerado de las fuentes de agua, una crisis que golpeará con mayor dureza a las comunidades más vulnerables a medida que las cuencas hidrográficas desaparecen bajo las llamas.

Pero, incluso por encima de la devastación ecológica, la tragedia adquiere una dimensión más dolorosa cuando comienza a llevarse vidas humanas. Bomberos, voluntarios y ciudadanos mueren enfrentando las llamas mientras los responsables continúan protegidos por la impunidad. Entonces surge una pregunta necesaria: ¿dónde están las políticas de prevención y qué ocurrió con las millonarias partidas presupuestarias destinadas nominalmente a la conservación ambiental? La respuesta suele ser el silencio institucional, una burocracia inoperante y discursos reciclados para administrar la

crisis mientras el territorio se

consume.

El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las fiscalías ambientales continúan evidenciando incapacidad para judicializar a las mafias terratenientes, a quienes promueven prácticas agrícolas destructivas basadas en la tala y la quema, y a las constructoras que utilizan el fuego como método ilegal de expansión territorial. Detrás de muchos incendios no existe fatalidad climática, sino redes de permisividad, ausencia de control estatal y una estructura de impunidad que convierte los delitos ambientales en negocios de bajo riesgo.

Honduras no puede seguir enfrentando esta tragedia con instituciones diseñadas únicamente para reaccionar. La mayoría de los incendios forestales que devastan al país son provocados, y la incapacidad para perseguir y castigar de manera efectiva a los responsables termina consolidando una peligrosa normalización del crimen ambiental. El aire es nocivo, el agua es escasa y la tierra pierde su capacidad de sostener vida, mientras las respuestas oficiales continúan atrapadas entre anuncios mediáticos y acciones insuficientes.

Urge una reestructuración profunda de las estrategias de seguridad ambiental con penas efectivas contra los autores intelectuales y materiales de estos crímenes, presupuestos reales y transparentes para los cuerpos de bomberos, mecanismos permanentes de prevención y vigilancia, y planes serios de recuperación forestal que no queden reducidos a espectáculos políticos para la fotografía oficial. Si el gobierno no asume la defensa del territorio con la racha que anuncia, el próximo año el país volverá a contabilizar más hectáreas perdidas, más comunidades afectadas y más vidas enterradas bajo el humo de la negligencia.

Al final, lo más alarmante no es únicamente el fuego, sino la normalización del colapso. Mientras el país arde, desde muchos despachos públicos se administra la tragedia con una indiferencia que ya resulta obscena. Y llegará el momento en que ningún presupuesto, ningún decreto y ninguna narrativa política podrán devolver los bosques perdidos, recuperar las fuentes de agua o limpiar el aire que respiran incluso los hijos de quienes hoy deciden mirar hacia otro lado.